Gremios docentes y el Gobierno formalizaron el acuerdo salarial

Política Se homologaron en paritaria avances en los criterios para categorizar escuelas

De esta manera el Estado entrerriano, en el marco de la responsabilidad en el uso de los recursos y la racionalidad en la administración de los mismos, otorgó un incremento en el salario a los trabajadores de la Educación del 23,5 por ciento. El mismo se hará efectivo en tres tramos e incluye la posibilidad de ser ajustado atendiendo al proceso inflacionario anual.Para el presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, "Entre Ríos ha apelado a un proceso de diálogo permanente que -a diferencia de otras provincias que aún no han podido llegar a un consenso en relación a este tema-, le ha permitido arribar a una propuesta superadora a la media nacional que se suma al acuerdo alcanzado días atrás en torno a la unificación de criterios que nos permitan recategorizar, en un proceso de justicia, equidad y calidad educativa, a las escuelas de la provincia"."Además, por decisión del gobernador Gustavo Bordet, se ha dado respuesta a una demanda histórica del sector, como lo era la equiparación del salario para el cargo de supervisor de Primaria con el de Secundaria, entre otros aspectos que hacen a la profesionalización del sector, su estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo. Hemos dado cumplimiento a un cronograma de concursos como nunca antes, este año hemos abierto la inscripción a un nuevo Concurso Ordinario, de Ingreso, Reingreso, Pase y Traslado y a la solicitud de la credencial de puntaje docente. En días nada más, convocaremos a inscripción para el concurso de Secretarios, y continuamos trabajando en una norma concursal superadora, junto a los sindicatos".El Consejo se encuentra trabajando además en la reformulación de la Resolución 2566/16 momentáneamente en suspenso, asegurando para este asunto la representación sindical pertinente.El aumento anual a los trabajadores de la Educación otorgado es del 23,5 por ciento sobre el salario básico y códigos remunerativos. El mismo se aplicará en tres tramos, a saber: 6 por ciento en marzo, 4 por ciento en mayo y 13,5 por ciento en agosto (no acumulativos). Estos porcentajes serán monitoreados por autoridad competente con la finalidad que no queden por debajo del índice inflacionario anual.Firmaron el acta respectiva, el director de Trabajo del gobierno de Entre Ríos, Silvio Pucheta, en carácter de miembros paritarios por parte del CGE, su presidente, José Luis Panozzo, el secretario general del CGE, Humberto Javier José, los vocales, Gastón Etchepare y Marcela Mangeón y la apoderada legal del organismo, Miriam Clariá. Por parte de los sindicatos, hicieron lo propio, Andrés Besel (AMET), Fabián Peccin, Alejandro Bernasconi y Verónica Fischbach (Agmer).