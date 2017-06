Repararán cabezales de puentes afectados por la creciente en Islas del Ibicuy

La Directora Administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benitez junto al director Sub Administrador, Néstor Kemerer, recorrió el acceso a Villa Paranacito. La titular de Vialidad Provincial se reunió con autoridades legislativas y municipales del departamento Islas del Ibicuy en lo que se abordaron tareas de prevención ante las inundaciones debido a la creciente del Río Uruguay. Previamente, los funcionarios recorrieron dos puentes cuyas cabeceras se vieron dañadas por el fenómeno climático que de modo particular castiga esa parte de Entre Ríos.



El senador provincial, Daniel Olano, señaló que: "Fue una reunión muy positiva, estamos muy agradecido con la visita de Alicia y su equipo de trabajo quien siempre están dispuesto a colaborar con nosotros al igual que el Gobernador. Si nos toca otra creciente como el año pasado esperemos tener una salida hacia la ruta 12", destacó.



"Sabemos que se va a comenzar a trabajar sobre los caminos de la zona de islas. Esperamos seguir trabajando de esta manera. El año pasado hemos sido muy castigados por las inundaciones y las constantes precipitaciones que impiden a Vialidad trabajar como corresponde. En lo que va del año ha llovido más de 600 milímetros", agregó.



Por su parte, el jefe de la zonal de Vialidad, Alberto Maetta, aseguró que se hace todo lo posible para que la creciente no afecte la transitabilidad: "Queremos que la gente saque la hacienda por los caminos productivos. Contamos con el respaldo del gobierno y de la Directora quien nos ha autorizado a contratar 200 horas retroexcavadora para armar las defensas contra las inundaciones y luego para mejorar los caminos cuando el agua desciende".



Recordemos que la Provincia a través del órgano vial lleva adelante trabajos de alteo en el ingreso a Villa Paranacito. Por ese motivo en el encuentro también se habló de los trabajos adicionales a realizar en la avenida de ingreso a la localidad.



Del encuentro participaron el coordinador técnico de Vialidad Provincial, Miguel Feltes, además de autoridades municipales de Villa Paranacito y representantes de la empresa a cargo de los trabajos, entre otros.