Garavano calificó de "exitosa" su reunión con un fiscal de Estados Unidos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se reunió con el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, con quien abordó distintos temas, como una serie de exhortos enviados por jueces argentinos al Departamento de Justicia para colaborar en distintos casos judiciales, entre los que se incluiría la situación por Odebrecht.



"La reunión con Jeff Sessions fue exitosa", valoró Garavano y adelantó que las reuniones de trabajo entre ambos equipos continuarán este martes, según un comunicado de Presidencia.



La gacetilla oficial no mencionó si abordaron específicamente el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, aunque antes de que Garavano viajara a Estados Unidos había trascendido que iba a provechar para negociar con el gobierno norteamericano un convenio que permita a la Justicia acceder a la información del caso.



El ministro destacó que el gobierno norteamericano ya había acordado con el gobierno argentino una propuesta de cooperación internacional a mediados del año pasado, tras una reunión mantenida con la ex procuradora Loretta Lynch en la ciudad de Washington, en el marco del trabajo impulsado por la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio, a cargo de Eugenio Curia, se informó.



La idea de Garavano para el encuentro con el fiscal estadounidense era la de concretar un acuerdo bilateral que permita remitir a la justicia federal "un anexo sellado" con los nombres de los funcionarios, intermediarios y empresarios que se beneficiaron con los fondos ilegales que usó Odebrecht para realizar obras en la Argentina.



No obstante, no hubo información oficial acerca de si prosperó esa iniciativa.



Durante la jornada, Garavano disertó en el Wilson Center de la ciudad de Washington sobre Estado de derecho y reformas en la administración de Justicia, y presentó la iniciativa Justicia 2020.