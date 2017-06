Santa Fe: la UCR rompió alianza con el socialismo y se alineó en Cambiemos

La alianza entre la UCR y el Partido Socialista en el Frente Progresista Cívico y Social de Santa Fe se quebró luego de la inscripción de las alianzas para las elecciones provinciales, cuyo plazo cerró en la medianoche de ayer, tras lo cual se inició un cruce de acusaciones entre los antiguos socios que ahora irán por separado.



El titular de la UCR, José Corral, dijo que el socialismo priorizó un "alineamiento nacional", en tanto el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, acusó al intendente santafesino de haber tenido "decidido romper el Frente Progresista para armar Cambiemos".



De esta forma, la coalición que formaron como socios mayoritarios el socialismo y el radicalismo quedó debilitada, ya que ahora quedó un sector del radicalismo (cuyo principal referente es el ex vicegobernador Jorge Henn), el GEN, el Partido Demócrata Progresista, SI y Movimiento Libres del Sur.



En tanto, Cambiemos quedó constituido con la UCR en asociación con el PRO, el partido FE de Gerónimo Venegas y la Ucedé.

La fractura en el Frente Progresista equiparó las cosas con el nivel nacional, ya que desde hace meses estaba clara la división entre los radicales que formaban parte de Cambiemos y los socialistas que se declaraban opositores a esa coalición.

Para Corral, "tal vez porque hay elecciones nacionales, el Partido Socialista ha privilegiado otros aspectos vinculados a la política nacional, y en la política nacional vemos diferencias, algo que no es nuevo, porque, en todo caso, se remonta al 2015, cuando nosotros nos comprometimos con este cambio en el país y a nuestros aliados en ese momento les daba lo mismo que ganara (Daniel) Scioli (entonces candidato a presidente del Frente para la Victoria) o Macri".



Si bien consideró "evidente" que en la ciudad de Santa Fe y otros distritos la alianza oficialista quedó dividida con la inscripción del frente Cambiemos y el Frente Progresista, Corral aclaró que, con el gobernador Miguel Lifschitz, el trabajo sigue siendo "exactamente el mismo que se tiene que hacer, sólo que hay una elección por delante y había que decidir cómo se conformaban las alianzas".



Distinta fue la lectura del socialismo, en cuyo nombre el ministro Farías directamente acusó a Corral de haber tenido decidido romper el frente para inscribir a Cambiemos.

"La novedad que llamó la atención es que Corral directamente fuera a armar Cambiemos en la ciudad. Esperábamos que fuesen como radicalismo o como Unidos, que es el partido que también había anotado su sector. Corral comenzó hace una semana la operación mediática para victimizarse y realmente no hubo ningún esfuerzo para armar una lista única con el Socialismo", disparó Farías a medios locales.



El funcionario añadió que "virtualmente hay un sector del radicalismo que ha decidido dejar de pertenecer al Frente Progresista y que ha privilegiado Cambiemos, aun contra la decisión unánime de su propia Convención".



Entre los ocho frentes inscriptos ante la Secretaría Electoral provincial se destacan, además de Cambiemos y el Frente Progresista, los que integran en sus filas a sectores peronistas, como el Frente Justicialista, que incluye al Partido Justicialista, Partido Intransigente, Frente Grande, Partido Solidario, Kolina, Encuentro por la Democracia y Equidad, Partido del Progreso Social, Confluencia Santafesina y Producción, Trabajo y Desarrollo.



También se inscribieron el Frente Renovador Santafesino-Una (MID, Democracia Cristiana y Tercera Posición), el Frente Izquierda y los Trabajadores (Izquierda, Partido Obrero e Izquierda por una Opción Socialista) y el Frente Social y Popular (Partido Socialista Auténtico, Nueva Izquierda y Partido del Trabajo y el Pueblo).