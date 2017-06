Gustavo Hein es el nuevo presidente del PRO en Entre Ríos

Se normalizó la situación del partido y este lunes asumieron las autoridades en el PRO entrerriano.El presidente del PRO Entre Ríos, Gustavo Hein (intendente de Basavilbaso), en una conferencia de prensa, se refirió a las conversaciones que se van a dar con el otro socio importante de Cambiemos, la UCR de cara a la conformación de la lista de candidatos a diputados nacionales: "La idea es seguir fortaleciendo el frente en el que el radicalismo es un socio fuerte. Desde el PRO, con nuestra visión y las personas que estarán al frente de las negociaciones tomaremos esta instancia con responsabilidad porque todos queremos que Cambiemos siga creciendo"."Viene habiendo muy buena relación con los intendentes, estoy dentro del Foro de Intendentes, convivo, hay muy buen material humano por parte de los mismos. No me diferencio respecto de la realidad de cada pueblo. Tengo muy buena relación con Pedro Galimberti, que es el presidente del partido y con todos sus referentes en la provincia", puso relevancia.Aseveró aque "se harán comisiones en relación a la conformación del frente, por una cuestión financiera, política. Luego se hará una mesa de diálogo, para buscar el consenso en relación a los candidatos"."Hay muchos nombres en danza, pero desde el PRO no se están discutiendo nombres. Se están tratando de ver algunas cuestiones internas. La semana que viene ya estaríamos definiendo nombres", dijo en el mismo sentido.Al mismo tiempo, la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, se refirió al "crecimiento" del PRO: "Hace un tiempo largo que está en la provincia, se está abriendo un camino, es el partido del presidente de la Nación, venimos para quedarnos, vamos creciendo de a poco, pero tratamos de hacerlo de manera firme, con el convencimiento de que todo tiene que servir con vocación, que debemos ser mejores que otros que estuvieron, devolviéndole servicios a la gente"."Tenemos muchas expectativas, vemos al Presidente (Mauricio Macri) con mucho entusiasmo y vamos a trabajar fuertemente para conseguir la mayor cantidad de representantes en el Congreso de la Nación", sostuvo el senador nacional Alfredo De Ángeli cuando se le preguntó por su visión en relación al proceso electoral."Estamos muy ilusionados. Creo que en Entre Ríos nos va a ir muy bien y vamos a obtener un muy buen resultado en octubre", remarcóa, al tiempo que avizoró que la elección se va a polarizar entre Cambiemos y el FpV.También estuvieron el ahora vicepresidente primero del partido, el senador provincial Francisco Morchio (Gualeguay), la viceintendenta de Crespo y vicepresidenta segunda del PRO entrerriano, Mariela Hildermann y el ahora exinterventor del PRO, el diputado nacional Marcelo Sorgente.