"No nos vamos a rendir", aseguró Alesso en la Escuela Itinerante de Ctera

Para reclamar financiamiento educativo y por la paritaria nacional docente, la Escuela Itinerante se instaló hoy en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno."Para que se lleve el financiamiento de seis puntos del PBI a diez, para denunciar se están subejecutando partidas por más 20.000 millones de pesos en lo que va de este año y el año pasado, lo que significa menos escuelas, menos fondos para nuestras provincias, se están cerrando los planes socio-educativos, los compañeros no están cobrando y menos inversión en materiales y libros", denunció ante, la secretaria General Ctera, Sonia Alesso. "Tememos que se intente llevarnos a lo que ya vivimos en los ´90", advirtió.Ya que según argumentó la gremialista, "esta provincia y todo el NEA fue testigo del ajuste en Educación y cómo la ley de Financiamiento Educativo que con Ctera peleamos en la calle desde la carpa blanca hasta el 2005 cuando se aprobaron estas leyes, mejoró el financiemos nacional. Y ahora estamos viendo que nuevamente se vuelve a subejecutar".La Escuela Itinerante también reclama por la paritaria nacional docente "porque el gobierno incumple una ley que votó el Parlamento de la Nación". "Es un reclamo que no vamos a abandonar, no nos vamos a rendir, porque peleamos más de 20 años para que haya paritaria nacional docente", insistió Alesso, al tiempo que se preguntó: "Qué cambio entre el año pasado y éste para que deje de cumplir con la paritaria nacional docente. Qué pasó con el gobierno de Cambiemos si dijo que venía a mejorar los salarios de los docentes, a invertir más educación y sacar el impuesto a las ganancias, y hoy ninguna de esas cuestiones se está cumpliendo".Para la gremialista, éste "es un panorama que tienda a agudizarse" y según adelantó, alertarán "sobre el intento de destruir las condiciones jubilatorias para el próximo semestre".