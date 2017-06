Pensiones por invalidez serán Pensiones Universales para el Adulto Mayor

En el marco de la Resolución Conjunta 1-E/2017 entre la ANSES y la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional, publicada el día 2 de junio en el Boletín Oficial, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez de más de 65 años pasarán a cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), otorgada por el organismo previsional.



La medida implica una mejora de $640 en los haberes de los pensionados, abonados actualmente por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De esta manera, pasarán de percibir $4475 a $5115 (el 80% del haber mínimo). Al mes de junio, los beneficiarios de PNC por invalidez de 65 años o más son 37.766. El impacto anual por el incremento de estos haberes, sin considerar movilidades, sería de $319,2 millones.



Sobre la medida, el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso señaló: "Esta medida busca darle coherencia al sistema de seguridad social de la Argentina. Para los actuales titulares de pensiones no contributivas significa una mejora importante, que lleva el haber al 80% de la jubilación mínima y varía en función de la ley de movilidad previsional".



No obstante, según el artículo 4 de la resolución conjunta 1-E/2017, aquellos titulares que así lo prefieran, podrán permanecer en el actual régimen previsto por la Ley 13.478 dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la resolución. Para desistir del traspaso, los beneficiarios deberán hacerlo ante el Ministerio de Desarrollo Social.



Los trámites de PNC por invalidez que aún no estén concluidos o se inicien con posterioridad serán reconducidos automáticamente al otorgamiento de la PUAM, instituida por Ley N° 27.260.