La Juventud Radical propone a Lucía Varisco para integrar la lista de Cambiemos

Integrantes de la Juventud Radical de toda la provincia realizaron este sábado en Federación una Asamblea provincial en el que nominaron, por unanimidad, a Lucía Varisco para integrar la lista de Cambiemos como candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas de este año.



Lucía Varisco es presidenta de la Juventud Radical de Paraná, y su nombre recibió el respaldo de los representantes de las juventudes radicales de todos los departamentos presentes. En efecto, en ese marco, la mesa del Congreso Provincial (JR) y el Comité Provincial de JR se reunieron y decidieron que se presenten los nombres para conformar la lista de Cambiemos.



Además, los jóvenes radicales debatieron y presentaron sus propuestas a la Plataforma de cara a las elecciones legislativas.



"Argentina vive un momento crucial. Hace casi dos años la ciudadanía ha decido democráticamente dejar un pasado teñido de corrupción y elegir el cambio. Hoy nos encontramos en un punto en el cual tenemos que volver a decidir si ese camino elegido será o no definitivo, si consolidamos nuestra decisión o volvemos al pasado que tan mal le ha hecho a nuestro país", indica el documento suscripto por la Juventud Radical.



Agrega que "el radicalismo decidió ser protagonista de este momento histórico y por eso este año tenemos un desafío enorme, las elecciones de medio término, en donde la gente evalúa lo realizado hasta acá". "Necesitamos confirmar el Cambio y para eso trabajamos en la Juventud Radical día a día, defendiendo nuestras banderas y mirando al futuro, sabiendo que juntos somos capaces de grandes cosas", agrega el documento.



Los jóvenes radicales indicaron que el accionar legislativo que proponen será guiado por una serie de acciones, a las que enunciaron así: fortalecer las instituciones democráticas para consolidar la república, defender la educación pública y hacer de Entre Ríos un motor para el desarrollo del país. "Nuestro objetivo fundamental es que cada argentino viva un poco mejor todos los días, convencidos que ésta es la manera de lograrlo", añade la declaración de principios y propuestas.



"No hay desarrollo posible sin educación", definieron antes de anunciar la propuesta de una reforma integral del sistema educativo. "No podemos concebir que al 2017 sigamos teniendo el mismo sistema educativo de la época de la dictadura, un sistema verticalista que no contempla el formidable desarrollo tecnológico y las actualizaciones pedagógicas para el aprendizaje del estudiante. Necesitamos una educación que incentive la curiosidad y la creatividad, que aliente a los estudiantes a conocer e investigar. Que proponga antes de imponer".



Entre las propuestas se cuenta la de derogar la "neoliberal Ley de Educación Superior y la sanción de una ley superadora, que apueste a los principios reformistas como la autonomía y el cogobierno que fueron los que alentaron la histórica Reforma Universitaria que tuvo al radicalismo como actor principal".



A su vez anticiparon que impulsarán a nivel nacional el Boleto Educativo Gratuito y Universal, "para ampliar el derecho a la educación pública y gratuita, permitiendo a todos los ciudadanos de manera igualitaria el acceso a la misma, tal como se ha realizado en la ciudad de Paraná".



El documento de los jóvenes radicales indican que "la transparencia es clave para una democracia fuerte", y por eso consideraron que "nuestro sistema electoral es antiguo y se ha demostrado que no puede evitar el robo de boletas ni evitar los problemas que se generan en el recuento de votos. Para solucionarlo ?anticiparon? vamos a proponer la implementación de la Boleta Única a nivel nacional, la que permite un acceso adecuado a los comicios, una elección transparente y la participación en igualdad de condiciones de partidos con pocos recursos económicos".



En el encuentro llevado a cabo en la localidad del norte entrerriano, también se habló de integrar la plataforma de acción con proyectos para las personas mayores.



"En línea con la reparación histórica aplicada por este gobierno, insistiremos con la sanción del 82% móvil para los jubilados", sostuvieron.



Respecto de la salud pública y el medio ambiente sostuvieron que "necesitamos mejorar los índices y por eso propondremos medidas que pueden ser aplicadas de manera rápida y con resultados precisos e inmediatos". Luego del enunciado hicieron una enumeración de acciones propuestas, como el de la prohibición del uso de pirotecnia: enmarcada dentro del marco de la Salud y Medio Ambiente. También la oferta de alimentación saludable en los centros educativos de gestión pública y privada.



Asimismo propondrán reactivar la ley de medicamentos 16.462, que fija una política de control sobre la producción, comercialización e importación para las empresas farmacéuticas.



"Legislaremos con un fuerte énfasis en la promoción de conciencia ambiental en las escuelas y en los distintos centros de estudios, así como también en la creación de programas nacionales de reciclaje de los residuos tales como 'Paraná punto limpio`, y del mismo modo se propiciará la eliminación de Bolsas plásticas, régimen para su uso sustentable y sostenible".



Finalmente se habló de promover un régimen de promoción de la industria de construcción de viviendas en base a materiales sustentables.



"Confiamos en que la ciudadanía volverá a elegirnos porque para ello hemos trabajado desde el primer día que nos tocó ser gestión y aunque el camino no fue fácil, ya se empiezan a ver cambios estructurales que permiten pensar en un futuro mejor para la provincia y el país", indica el documento antes de rematar: "Si la sociedad decide acompañarnos habremos dado un paso fundamental, porque ya no habrá retorno para el pasado que tanto daño le hizo a nuestro país".