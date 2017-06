ATER investiga por posible evasión a propietarios de grandes superficies rurales

Foto: Archivo - Ilustrativa

En el marco de las políticas de control fiscal y ampliación de la base tributaria, la Administradora Provincial (ATER) informó la detección de un centenar de firmas titulares de extensas superficies rurales, que van de las 3000 a las 8000 hectáreas, activas en los impuestos ante AFIP, pero no declarantes de actividades de producción agropecuaria ni arrendamiento de inmuebles en la provincia.



Según se detalló, se hallaron decenas de firmas no inscriptas en el impuesto sobre los ingresos brutos ni en el impuesto Ley 4035. Más del 70 por ciento son de sociedades domiciliadas fuera de la provincia que son titulares de superficies de hasta 8000 hectáreas. También se cruzan datos con propietarios de máquinas rurales.



El director Ejecutivo Adjunto, Jorge Otegui, expresó que "los resultados de la investigación son producto del fortalecimiento de las áreas técnicas del organismo provincial, en conjunto con la AFIP y apuntan a cercenar los nichos de evasión y elusión en el sector primario".



Dichas extensiones se localizan a lo largo de la provincia y sus titulares se encuentran declarando actividad ante la AFIP pero no se encuentran tributando los impuestos correspondientes en la provincia.



Analía Helber, titular del Área de Impuestos de ATER, precisó que de acuerdo con la productividad estimada de esas tierras, las firmas tampoco encuadrarían en el esquema de exenciones previsto en el código fiscal para productores agropecuarios: con ingresos menores a los 8 millones o arrendadores con un avalúo fiscal del inmueble menor a $350.000".



Entre las medidas a desarrollar, la funcionaria destacó que se procederá a remitir los casos para su fiscalización, al tiempo que recordó que un 70 por ciento de los sujetos investigados se encuentran domiciliados fuera la provincia.



Finalmente, Helber anticipó que desde el la Dirección de Impuesto también se están llevando adelante otros cruces de información y monitoreos sobre el sector, relacionados con la declaración de actividad rural y la prestación de servicios, a los titulares de máquinas agrícolas.