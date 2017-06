Solanas al Jefe de Gabinete: "Reflexionen porque la pobreza es cada vez mayor"

El miércoles de la semana pasada, 31 de mayo, el Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña presentó ante la Cámara de Diputados su informe de gestión , el cual estuvo dirigido a puntualizar las acciones que viene adoptando el Gobierno en materia financiera y económica.Durante su presentación, el Jefe de Gabinete fue interpelado por los diputados, entre ellos, Julio Solanas (Frente para la Victoria ? Entre Ríos), quien le pidió al Gobierno "que reflexionen, porque la pobreza es cada vez mayor".Al iniciar con sus preguntas, el ex intendente de la ciudad de Paraná, indicó que Peña "parecería que vive en otro país, o al menos eso es lo que me parece, porque permanentemente refiere buenas noticias; incluso, da la impresión de que algunos de los que estamos aquí somos zonzos. Digo esto porque 1.200 kilómetros en quince meses de gestión es algo casi imposible de concretar. Lo mismo sucede cuando habla del salario real. La verdad es que el salario real del pueblo va perdiendo poder adquisitivo y están proliferando los merenderos en el país".Asimismo, dijo que desde Nación, "ve un país diferente al que transitan los hombres de a pie, especialmente los del interior del país. Cada día hay más personas con la cabeza metida en los tachos de basura. Este es un hecho terrible".Solanas también indicó que "como está en campaña, habla permanentemente de buenas noticias. Es una actitud de soberbia impensada del jefe de Gabinete arrogarse que se empezó a hablar de la Argentina cuando llegó al gobierno el presidente Macri. Si el licenciado Peña lo suscribe, diría que es un soberbio. Pero pienso que no"."Quiero ser preciso con algunas preguntas. Nos preocupa la historia y el presente de los institutos de vivienda de las provincias, sobre todo los de la región NEA, que tienden a desaparecer debido a la quita de la mayoría de los programas necesarios para garantizar el derecho constitucional a la vivienda", indagó Solanas.Además manifestó su necesidad de saber "cuál fue el nivel de recupero y la inversión realizada en obras, ya sea directamente o mediante créditos, como así también la variación del déficit habitacional de acuerdo con las cifras del INDEC y del Consejo Nacional de la Vivienda".El legislador entrerriano del FpV también preguntó si es cierto que "el Ministerio del Interior ha planteado a los gobernadores la posible eliminación de los registros de contratistas de obras públicas provinciales y la adhesión al registro nacional. El Ministerio del Interior giró fondos directamente a los municipios sin dar intervención a las administraciones provinciales, en clara violación a lo establecido en la ley 24.464. Por ello, pregunto si este hecho es realmente así".En otro tramo de su interpelación, Solanas pidió al Jefe de Gabinete y el gobierno nacional "que reflexionen, porque la pobreza es cada vez mayor. Es mentira que el empleo se recuperó. Hay miles de personas que actualmente pierden el trabajo en la República Argentina, y el gobierno lo está viendo".Asimismo, el diputado nacional dijo que en nombre de su bloque en el recinto de la Cámara Baja "defiendo la transparencia". Y afirmó: "El licenciado Peña no es el único transparente. Este bloque cuenta con hombres y mujeres que actúan de modo transparente, y lo podemos demostrar todos los días en nuestros pueblos cuando salimos a comprar a la carnicería y al boliche de la esquina. El señor jefe de Gabinete permanentemente acusa a este bloque en forma arrogante y deja abierto un interrogante sobre la transparencia de su accionar"."Escuché con mucha atención al licenciado Peña, pero me cansó que mencionara cinco o seis veces la transparencia. ¿El señor jefe de Gabinete cree que es el único transparente de la República Argentina? Hay miles de argentinos y también miembros de este bloque que también somos transparentes", dijo finalmente el ex intendente de la capital entrerriana al dar por concluida su interpelación al Jefe de Gabinete.