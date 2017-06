Bordet instó a "no profundizar diferencias y trabajar por objetivos comunes"

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El gobernador Gustavo Bordet participó este domingo de los actos por el 130º Aniversario de Aldea Santa María, en departamento Paraná. En la oportunidad, dijo que "es tiempo de dialogar y de escuchar". Ratificó que este mes enviará a la Legislatura el proyecto de ley de comunas para que sea debatido por todas las fuerzas políticas y que se destinará un porcentaje del crédito internacional que obtuvo la provincia a las juntas de gobierno para que adquieran maquinarias.



Convocó a vecinos y autoridades a "un trabajo en conjunto para realizar en todo este tiempo que nos queda de gestión, con un profundo compromiso de entender que tenemos que sobreponer cualquier visión parcial y avanzar hacia objetivos comunes".



El acto tuvo lugar en la escuela Nº 39 Perito Moreno, de dicha localidad, donde el mandatario, quien asistió junto a su esposa Mariel Avila, estuvo acompañado por la presidenta de la junta de gobierno, Beatriz Rausch; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Feltes; y el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chávez, entre otras autoridades. Allí, hizo entrega de un aporte de 300.000 pesos a la asociación Museo Alemanes del Volga para construir el nuevo edificio de la institución; y también recorrió las instalaciones del club de la localidad.



El mandatario señaló que "asumí el compromiso de estar el día del cumpleaños de Aldea Santa María y me resulta muy gratificante poder compartir con todos ustedes esta jornada. Tenemos un trabajo en conjunto para realizar en todos este tiempo que nos queda de gestión, con un profundo compromiso de entender que tenemos que sobreponer cualquier visión parcial, sesgada, y avanzar hacia objetivos comunes".



El mandatario aseguró que "tenemos mucho trabajo por delante, entonces no podemos perder tiempo profundizando las diferencias, sino que tenemos que sumar tiempo profundizando lo que nos une, lo que tenemos en común. Es tiempo de dialogar y de escuchar, habla bien de un gobernante cuando escucha la voz de cada una de las comunidades. Por eso, el hecho de estar aquí esta mañana, además de la celebración, significa asumir un compromiso de trabajo para poder resolver muchas de las cosas que faltan en Aldea Santa María".



En ese marco, anunció que este 10 de junio dará comienzo la obra para poder llevar la ampliación de cloacas a las viviendas que ya están terminadas y que, por esa falta, no pueden ser habitadas, "por eso es que tomamos esta decisión de rápidamente realizar la obra".



Por otro lado, reiteró el compromiso que tomó cuando asumió su gestión de "cumplir con un precepto de la Constitución provincial reformada de 2008, que es la creación de las comunas".



En ese marco, señaló que es su intención antes de que termine junio enviar a la Legislatura el proyecto para que las juntas de gobierno se transformen en comuna "y que así puedan tener autonomía y autarquía para administrar sus propios recursos y que no tengan que depender, a veces del funcionario o del mismo gobernador para recibir los fondos. Por eso quiero cumplir con la Constitución y llevarles a todas las juntas la posibilidad del desarrollo".



Asimismo, Bordet se refirió al crédito internacional que tomó la provincia, que "en principio estaba destinado en una parte para los municipios de acuerdo a la ley aprobada en la Legislatura y no se había contemplado a las juntas de gobierno".



En ese marco, recordó que acordó con los legisladores que una parte de ese crédito "también se va a destinar para la compra de equipamientos en todas las juntas de gobierno en la provincia, con lo cual se van a poder prestar mejores servicios. Y por supuesto Aldea Santa María se inscribe en ese orden y estaremos trabajando para llegar con el equipamiento que se necesita a través de este sistema que hemos acordado con nuestros legisladores".



Luego el mandatario se refirió al sueño del museo que tienen los vecinos de la Aldea. "Muchas veces me hablaron de la necesidad de contar con el Museo que rescate la memoria de toda la aldea y de los pioneros que vinieron a hacer grande esta provincia", dijo y agregó que "tenemos que trabajar para lograr desarrollar, no solo en materia de homenaje a nuestros antecesores, sino de identidad, porque un pueblo que tiene identidad seguro que tiene futuro y en esto tenemos que estar todos juntos trabajando".



"Esta tarea que tenemos en conjunto nos abarca a todos. Por eso los convoco a que cada uno de nosotros podamos hacer lo que nos corresponde. Estoy convencido de que si hacemos lo que nos toca desde el lugar de responsabilidad que ocupamos, desde esta Aldea, desde la provincia, y desde la nación, vamos a tener muchas comunas más prósperas; una provincia de Entre Ríos como siempre debimos tener y vamos a tener una gran Argentina", finalizó.



En el acto también hizo uso de la palabra la presidenta de la junta de gobierno, Beatriz Rausch, quien agradeció la presencia del gobernador y demás autoridades, así como el apoyo del gobierno para realizar las obras que necesita la localidad.