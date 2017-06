Detallaron cómo será el acceso a Santa Fe desde el nuevo puente con Paraná

El puente que se construirá entre Santa Fe y Paraná tendrá impacto en la zona sur de la capital santafesina, donde está planificado su acceso. El punto exacto es pegado al Parque de la Constitución, hacia el oeste, y tendrá distintos niveles para posibilitar la distribución del tránsito según el origen y destino de los vehículos.El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Fe, Ricardo Alcaraz, brindó detalles de las obras que planificó la consultora Atec en la ciudad, y explicó por qué las autoridades locales defendieron siempre el acceso sur, y por este lugar.Para fundamentar la postura del Municipio santafesino, mostró cifras del Tránsito Medio Diario Anual (TMDA), que es el volumen de tránsito total anual dividido por el número de días del año, que tienen las principales vías de accesos a la ciudad por el este. Estos datos son fundamentales para comprender qué tipo de vehículo las usa y qué impacto tendrá el puente en el tránsito, ya que una vez construido aportará una segunda opción de conexión con el este.Es decir, que la ruta 1 aporta 24 mil -15 mil en su tramo más urbano, que incluye Colastiné y Rincón, y 9 mil de Rincón hacia el norte-. Ya en la ciudad de Santa Fe, de los 36 mil vehículos que ingresan, 22 mil utilizan avenida Alem y 14 mil bulevar."Siempre defendimos este ingreso. Lo que planteamos es la necesidad de generar una alternativa a los posibles inconvenientes de tránsito y a los colapsos que se plantean en la ruta 168 cuando hay un accidente. Será una opción más para los vecinos de la costa", aseguró el funcionario municipal.. Y este dato no es menor, dado que el Municipio sigue insistiendo con la necesidad de su traslado, publica el diario El Litoral "El sector elegido es una zona de barrancas estables de las dos márgenes, que no tienen erosión", explicó Alcaraz. Además, tiene como ventaja que no afecta ninguna zona ya urbanizada ni hay que reubicar viviendas. "Del Card (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) hacia el oeste hay un espacio suficiente para desarrollarlo, hay 50 metros de despeje desde la circunvalación hasta la calle donde se puede hacer la obra de ingeniería para desarrollar el rulo intercambiador", acotó.El Parque de la Constitución tampoco se vería invadido por las nuevas trazas, "quedaría a nivel de la circunvalación y recién pasando el parque comenzará a levantar entre 10 y 15 centímetros para subir al puente. Todo este desarrollo se pensó para que el parque quede como está, sin que tenga una autopista que le pase por arriba", aclaró el funcionario municipal.Respecto al puente levadizo que permitirá cruzar el Canal de Derivación Sur, se decidió que sea eléctrico y no por contrapesos como será el del Canal de Acceso, con un gálibo de 24 metros. La diferencia se da porque éste último tiene ingresos periódicos (dos por semana en la actualidad) y esta modalidad facilita su operación, mientras que el otro no; "desde que está la termoeléctrica nunca entró un buque, sólo circulan veleros, se incluye por si ocurre alguna eventualidad o por si alguna actividad futura lo requiera", aseguró Alcaraz. La idea es que el Puerto de Santa Fe administre el puente sobre el Canal de Acceso y el 7mo. Distrito de Vialidad Nacional el que se hará sobre el Canal de Derivación Sur.Para el Municipio esta traza tiene otro punto favorable, más allá de dividir los tránsitos en todos los accesos por el este.Mientras Alem y 27 de Febrero se han transformado en avenidas de un intenso uso urbano, de vehículos de la ciudad que conviven con el tránsito pesado, se ha detectado que la Circunvalación Oeste tiene aún capacidad ociosa. "La circunvalación tiene espacio suficiente para dar a cada lado 3,5 metros más y hacer un tercer carril en el futuro, una tercera vía para darle mayor capacidad", explicó el secretario de Obras Públicas.Y en el noroeste de la ciudad, se está desarrollando un área industrial que promete seguir creciendo: Los Polígonos I ya no tiene lugar vacante; se comenzó a ocupar Los Polígonos II; y se proyecta un gran polo logístico para transferencia de cargas donde estaba el ex frigorífico. "Todo esto va a generar una atracción de transporte de cargas y tránsito pesado a esta zona de la ciudad, tanto del norte de la provincia como del oeste", proyectó Alcaraz.- La traza atraviesa el valle aluvial del río Paraná en una extensión considerable ¿Se hicieron los estudios hídricos pertinentes?-La traza está proyectada de este lado del Colastiné (hacia el norte, del lado de la ciudad de Santa Fe), todo lo que suba el Colastiné en época de crecidas podría estar contenido por esta traza. La consultora plantea transparencias hidráulicas que tienen que ver con el trasvaso de una cuenca a la otra, tuvieron en cuenta el movimiento y lo modelaron. Esta obra va a tener más transparencia hidráulica que toda la 168. Hidráulicamente no tendría impacto hídrico en la ciudad, más del que ya tenemos.- Está de acuerdo con la proyección que hace la consultora respecto a que en 15 o 20 años será necesario construir la traza 2 (la que cruza al norte de Rincón y llega al norte de la ciudad de Santa Fe)?- No creo que sea necesario porque si no cambiamos los modos de transporte vamos a empezar a colapsar a nivel general. La Nación está activando el Plan Belgrano y eso debería tener su impacto en el tránsito en nuestra zona.