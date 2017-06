Un informe detalla cuánto cobran los legisladores nacionales

No todos los legisladores cobran lo mismo. Los mejor remunerados son los senadores nacionales. La dieta en bruto es de 106 mil pesos, aunque luego tienen varios descuentos, entre los que se destaca el Impuesto a las Ganancias, que le bajan el salario 32 mil pesos. En total, la dieta es de 74 mil. A eso hay que sumarle un 35% de "gastos de representación y desarraigo" que no están en el recibo de sueldo, que son 26 mil pesos más en mano. Al estar por afuera del recibo no los afecta Ganancias.



A esa cifra hay que sumarle los pasajes aéreos y terrestres que son 20 tramos por mes (un tramo es un viaje de ida). Estos, según explicaron senadores al diario Perfill, se pueden canjear si no se utilizan, aunque casi todos los usan. Cada tramo aéreo significa 670 pesos más y cada terrestre, 290 pesos. En total, canjeados son 19.200 pesos extras, aunque nunca suele ser esta cifra. Además, la mayoría de los pasajes se utilizan para distintos actos, viajes de ciudadanos que van desde las provincias a las Cámaras para tratar algún proyecto en particular. De esta manera, sin contar los pasajes, un senador gana cerca de 100 mil pesos por mes.



¿Qué pasa en Diputados?



Cada uno recibe de dieta 117 mil pesos bruto más 10 mil pesos de gastos de representación. Aquí si está todo afectado por Ganancias. Los descuentos llegan hasta casi 40 mil pesos. Al igual que en el Senado, tienen 20 tramos aéreos y terrestres, sin distinción si el diputado es de Jujuy, Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires. El detalle no es menor, ya que un legislador que vive en Capital Federal no utiliza tantos vuelos. En total, sin contar pasajes, obtienen en mano 86 mil pesos aproximadamente.