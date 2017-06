Qué criterios se usarán para agrupar a las escuelas en cinco categorías

Política Se homologaron en paritaria avances en los criterios para categorizar escuelas

La discutida recategorización de las escuelas primarias en base a la pérdida de matrícula consiguió encauzarse casi un año después de iniciada la polémica.En agosto de 2016, el Consejo General de Educación (CGE) dispuso una recategorización de escuelas que generó polémica con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).La recategorización se ordenó en base a un dato de la realidad: la pérdida de la matrícula de la escuela pública.En Entre Ríos, la matrícula del nivel primario en el año 2001 era de 165.008 alumnos, y en el año 2010, de 165.867.En ese mismo período, las escuelas privadas pasaron de una matrícula 34.1296 chicos a 37.884 alumnos. De ese modo, su participación en la matrícula total pasó del 21% al 23%.Con los informes que cada escuela hace al final de cada año, en 2016 Educación hizo lo que no se había hecho por años: recategorizar las escuelas en base al número de alumnos que cada una tenía entonces.Así, se dispuso ascender de categoría a 24 escuelas, pero otros 136 establecimientos educativos de nivel primario "bajaron" de categoría.Agmer reclamó y logró que el CGE pospusiera la aplicación de la medida, y logró abrir una mesa de análisis y negociación que derivó en la firma de un acuerdo paritario que congeló aquella recategorización y la fijación de nuevos parámetros para ubicar a las escuelas en una categoría u otra.Hasta entonces, Educación aplicó un reglamento de 1991 para bajar o subir de categorías a las escuelas.Se trata de la resolución N° 1.191, dictada el 13 de junio de 1991, que puso en vigencia el "Reglamento para la clasificación de las escuelas primarias, diurnas y comunes".Son cinco las categorías: a) primera categoría, con más de 450 alumnos con asistencia media, y un cargo de director, dos vicedirectores y dos secretarios sin grado a cargo; b) segunda categoría, con matrícula de entre 301 a 450 alumnos, y los cargos que cuentan son un director, dos vicedirectores y un secretario; de 201 a 300 alumnos, un director, un vicedirector y un secretario; c) de tercera categoría, de 151 a 200 alumnos, cuentan on un cargo de director y un secretario; de 101 a 150 alumnos, sólo un cargo de director; de cuarta categoría, con entre 18 y 100 alumnos, cuentan con un cargo de director pero con grado a cargo (cumple las dos funciones); y las escuelas de personal único, con hasta 17 alumnos de asistencia media, un director con grado a cargo.De ese modo, la migración de alumnos, y la consecuente reducción de matrícula, determina la baja de categoría de una escuela.A través de la resolución Nº 2.618, fechada el 10 de agosto de 2016, Educación dispuso bajas y ascensos de categoría de distintos institutos educativos. Un total de 24 escuelas públicas "ascendieron", y otras 136 "bajaron". La baja, por reducción de matrícula escolar, implicó la pérdida de cargos y la reducción salarial para el personal directivo. La idea, entonces, había sido reubicar al personal que quedaba afuera de las escuelas recategorizadas por pérdida de matrícula.Pero la decisión nunca pudo llevarse a la práctica.La comisión de trabajo y revisión de la reglamentación de la categorización de escuelas, que coordina Rita Nievas, acordó que el 30 de septiembre de cada año se procederá a proponer la recategorización de las escuelas.Pero ninguna medida se adoptará sin antes convocar a la comisión en la que haya participación docente y de los sindicatos.El acuerdo establece que las escuelas siguen agrupándose en cinco categorías, aunque con sensibles diferencias.: son los establecimientos que tienen una matrícula de más de 450 alumnos. Contendrá un cargo de director sin grado a cargo; dos vice sin grado a cargo; y dos secretarios sin grado a cargo.: desde 301 hasta 450 alumnos, las escuelas contarán con un director sin grado a cargo; dos vice sin grado a cargo, y un secretario sin grado a cargo.De 201 a 300 alumnos, tendrá un director sin grado a cargo, un vice y un secretario, ambos sin grado a cargo.: desde 150 hasta 200 alumnos, con un director sin grado a cargo y un secretario sin grado a cargo. De 101 hasta 150 alumnos, un director sin grado a cargo.: desde 18 y hasta 80 alumnos, un director con grado a cargo, en tanto que las escuelas de jornada completa con anexo albergue, un director sin grado a cargo.: hasta 17 alumnos, un director con grado a cargo.El acuerdo establece que las nuevas categorías entrarán en vigencia a partir del 1º de enero del año siguiente de efectuada la recategorización. El acuerdo rige desde el 22 de febrero de 2017, por lo cual los cambios recién se aplicarán en 2018.Aquella disposición de baja quedó congelada y ahora lo que se hizo es fijar nuevos parámetros para recategorizar escuelas -ya no se considera la asistencia media, y se considera todo el trayecto escolar, introducido por la reforma educativa- y trabajar en el marco de una comisión paritaria entre Educación y los gremios docentes. "Lo que vamos a hacer ahora es analizar de acá para adelante, de modo que aquella baja de categoría no se lleve a la práctica. En todo caso, la categorización se hará según los nuevos criterios acordados", dijo Rita Nievas, vocal del CGE.El acuerdo se selló el jueves 1 de junio, en la Secretaría de Trabajo: en ese cónclave se concretó la homologación de los nuevos criterios acordados para recategorizar escuelas. Ahora, según explicó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), "se fijan importantes avances para una mejor organización de las escuelas, de las condiciones laborales docentes y de la contención de los alumnos, superadores de la obsoleta normativa hasta el momento vigente, que se cuestiona desde las entidades sindicales"."Los nuevos criterios -firmados como acuerdo paritario- marcan un avance importante y vienen a dar respuesta a las demandas largamente sostenidas por los trabajadores de la educación. Esta definición, una nueva norma que estamos construyendo en forma colectiva, favorecerá la organización institucional y las condiciones laborales, con mejoras que se traducirán en la contención de los alumnos, promoviendo su inclusión", dijeron desde Agmer.Ahora, se tendrá en cuenta la "matrícula de alumnos existentes en edad escolar desde nivel inicial hasta sexto grado de la primaria", y así se deja sin efecto el parámetro de "asistencia media".Además, quedó acordado que el CGE propondrá la recategorización de escuelas al 30 de septiembre de cada año, para lo cual se convocará a una comisión integrada por el CGE y los sindicatos para analizar con los criterios resueltos por los trabajadores.Las escuelas rurales con personal único que cuenten en la matrícula con alumnos de nivel inicial lo que se acordó es que esos alumnos sean atendidos por un docente itinerante.Agmer juzgó como "un logro" la "derogación" de la resolución Nº 1.191/91 "por una nueva norma que avanza en imponer criterios pedagógicos por encima de los criterios numéricos y estadísticos, propios de la etapa neoliberal, dando cuenta de la diversidad y complejidad social que deben atender las escuelas entrerrianas".