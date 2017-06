Con elecciones en tres provincias, se abre hoy el cronograma electoral

Ciudadanos de Corrientes, Chaco y La Rioja abrirán este domingo el cronograma electoral de 2017. Se definirá un intendente para la capital correntina, diputados provinciales en siete distritos de La Rioja y 16 candidatos para los comicios legislativos de Chaco que se harán en julio.



Si bien poco más de un millón de votantes participarán de estos comicios, el gobierno nacional y la oposición siguen con atención la expresión del electorado y para ello la Casa Rosada envió a La Rioja al ministro de Defensa, Julio César Martínez, para seguir de cerca la jornada, a la vez que se evaluaba el viaje de otros funcionarios a Corrientes.



Es que en esa provincia, gobernada por un aliado del Poder Ejecutivo nacional como es el gobernador radical Ricardo Colombi, más de 276 mil personas elegirán al nuevo intendente capitalino y en esos comicios la alianza de Encuentro por Corrientes (ECO) y Cambiemos buscará remover al justicialismo que desde hace ocho años comanda la comuna.



Tres listas competirán en estas elecciones donde la alianza ECO+Cambiemos presentó a una fórmula integrada por los médicos y ex funcionarios provinciales Eduardo Tassano y Emilio Lanari, mientras el intendente Fabián Ríos buscará su reelección en alianza con partidos conservadores en "Haciendo Corrientes" y el Frente para la Victoria postuló a la ex diputada comunista Sonia López.



Según el tribunal electoral de Corrientes unas 276.898 personas podrán votar en las 798 mesas habilitadas en toda la ciudad, de las cuales treinta se regirán con el sistema de Boleta Única Electrónica, diez de ellas en la Escuela San Martín y las restantes en el Colegio Figuerero.



Además de la elección de intendente, los correntinos tendrán que definir los cargos de diez concejales, para lo cual se encuentran habilitadas trece boletas.



En Chaco, según el Tribunal Electoral provincial, 908.073 personas fueron empadronadas para sufragar en 3.104 mesas para elegir a los candidatos a 16 bancas de diputados provinciales para las elecciones legislativas que se realizarán en julio.



Para estas PASO, 23 listas divididas en doce frentes electorales presentaron a los postulantes, de las cuales once se corresponden con expresiones internas del oficialista Frente Chaco Merece Más, la coalición liderada por el justicialismo que gobierna esta provincia desde 2007.



En La Rioja, en tanto, más de 185 mil ciudadanos podrán votar diputados en siete de los 18 departamentos de la provincia, entre ellos el de la ciudad capital.



El oficialismo peronista presentó como representantes por la capital riojana a la diputada nacional Teresita Madera y al ex intendente Ricardo Quintela, el Frente para la Victoria apoya a Nelson Johannesen y Marcela Mercado Luna, mientras el actual jefe comunal Alberto Paredes Urquiza presentó una lista de Encuentro por La Rioja, encabezada por Felipe Alvarez.



Cambiemos, en tanto, llevará como cabeza de lista a Gustavo Galván, quien irá acompañado por el dirigente del PRO Alfredo Brígido y cuentan con aval del ministro de Defensa Martínez.



Además de los comicios legislativos en la ciudad de La Rioja, tendrán elecciones las comunas de Felipe Varela, Rosario Vera Peñaloza (donde se renuevan tres bancas en cada una), Sanagasta, Castro Barros, Vinchina y Facundo Quiroga, con una banca en juego en cada caso.