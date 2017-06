Desde Iosper adelantaron qué destino tendrán los fondos que restituyó Gobierno

Las cuentas del Iosper

La restitución de fondos patronales a la obra social tendrá algunos destinos "prioritarios", según adelantó el director docente del Iosper, Marcelo Pagani: el "equilibrio financiero" del organismo, la "mejora" de algunos convenios de cara a los afiliados y la agilización de la "política de reintegro". "De ninguna manera esto será una transferencia directa de los recursos a los prestadores", aclaró el dirigente de Agmer y brindó algunos detalles sobre la situación económica del Instituto."En primer lugar,y que es muy importante y después tenemos cuestiones pendientes de cara a los afiliados como mejorar algunos convenios que sabemos que necesitan más prestaciones como el de los odontólogos u oftalmólogos", enumeró.A esa lista agregó, "la política de reintegro que de alguna manera queremos ir dejando de lado. No estamos cumpliendo con la rapidez que el afiliado está demandando", consideró Pagani.Tras ello, aclaró quesino todo lo contrario. Van a ser para consolidar los números de la obra social y ver en todo caso qué mejoras podemos llevar a los afiliados", sostuvo.En detalle, la restitución que anunció Gustavo Bordet el pasado lunes 29, implica una gradualidad y en esta "primera etapa" del 2 por ciento que le fue quitado al organismo por la ley de emergencia económica en 1995, ahora el Gobierno provincial le devolverá al Iosper un 0,50 por ciento con retroactividad al 1º de marzo., precisó Pagani y contextualizó: "Tengamos en cuenta que estamos recibiendo un poco más de 200 millones por mes y este año el presupuesto está por encima de los 2500 millones de pesos. De esa manera, este 0,50 por ciento no significa ni siquiera un diez por ciento, aunque es reivindicativo y valorado en el marco de un proceso gradual. Hoy es el 0,5 por ciento, pero queremos que llegue al 6 por ciento de acá por lo menos al final de nuestra gestión", señaló."Es importante, pero no viene a solucionar todos los problemas que hoy tiene la salud", acotó sobre este asunto sin dejar de valorar "la pelea del conjunto de los trabajadores para lograr la devolución de los aportes patronales"."En el 2015 logramos un equilibrio y en 2016 cerramos el ejercicio con un déficit -manejable- de 60 millones de pesos. Hay temas que son largos de explicar, pero que impactan fuertemente en el Iosper y uno de ellos es la", analizó el director docente de la obra social.En esa línea, precisó que mediante la vía del amparo "hemos entregado medicamentos por más de 50 millones de pesos, que a veces no están contemplados, que no proveemos habitualmente pero por amparos lo tenemos que hacer".Por otro lado, puso de relieve las exigencias del "100 por ciento de cobertura" que exigen las leyes nacionales por patologías "sin ningún aporte adicional por parte del Estado", algo que sí ocurre con las obras sociales nacionales sindicales."Deberían los poderes estar pensando y buscando algunas alternativas legales porque con el tiempo va a ser una situación muy difícil de sostener", alertó Pagani para remarcar finalmente: "Reconocemos como avances de derechos que significan estas leyes para el conjunto de los afiliados, pero necesitamos que vengan con recursos designados porque si no, terminan siendo una buena expresión pero que queda sólo en eso".