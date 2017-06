Bordet a intendentes justicialistas: "Tenemos que tener actitud convocante"

El gobernador Gustavo Bordet, mantuvo una reunión de trabajo con la Liga de Intendentes Justicialistas en Villa Clara, departamento Villaguay. Analizaron la situación generada en la provincia con la creciente del río Uruguay, obras de infraestructura y la coparticipación del 16 por ciento del empréstito internacional contraído por la provincia. Además, trazó un panorama político en la segunda mitad del año y acordó con los jefes comunales estrategias de cara a las legislativas de octubre.



"Nosotros en esto tenemos que tener esta actitud convocante. La conformación de la lista de ese frente será la resultante de la búsqueda de consenso", aseveró el mandatario, aunque añadió: "Creo en el sistema de primarias abiertas. Porque, en definitiva, si hay más de una lista, o hay dos o tres listas, todas van a aportar en las Paso a nuestro frente. Si algún compañero quiere presentar otra lista, tiene todas las garantías desde el partido para que pueda armarla".



El encuentro tuvo como objetivo "avanzar en una agenda que venimos llevando adelante con todos los intendentes de todos los espacios políticos" sostuvo el mandatario en referencia a sus encuentros anteriores con los intendentes de Cambiemos y vecinalistas.



En esta oportunidad entregó un aporte a la municipalidad de Villa Clara para la compra de maquinarias y herramientas.



Estuvo acompañado de sus ministros de Gobierno, Mauro Urribarri, de Economía, Hugo Ballay y de Planeamiento, Luis Benedetto, además del presidente y vice de la Liga, Mariano Rebord, y Cristian Treppo, y los intendentes de Concordia, Enrique Cresto, de Concepción del Uruguay, José Lauritto, y de Gualeguaychú, Martín Piaggio, u jefes comunales de toda la provincia.



Durante la reunión "tratamos temas que son de mucha actualidad, que tienen que ver con el crédito que la provincia ha tomado y en un 16 por ciento destinado a municipios", explicó Bordet y adelantó que "ya están disponibles los fondos y estamos viendo cómo se confeccionan los proyectos para a la brevedad posible estar en la ejecución de las obras o el equipamiento para el cual están destinados".



Asimismo, el encuentro sirvió para "tener un seguimiento sobre otros temas: infraestructura, producción, etcétera, que hacen a esta agenda que venimos transitando día a día en nuestras gestiones" remarcó el mandatario.



En ese marco, Bordet también analizó las acciones que la provincia viene desarrollando para asistir a las localidades afectadas por la crecida de los ríos, sostuvo que "hay algunas noticias que son un poco alentadoras", y pero advirtió que pueden haber crecidas en el río Paraná. "Un frente político que tenga la amplitud necesaria" Luego se refirió a las próximas elecciones. Dijo que "como presidente del Partido (Justicialista) tengo la obligación de buscar consenso amplio, y de ahí encontrar una síntesis para una lista que sea lo más competitiva posible", y dirigiéndose a los intendentes, Bordet subrayó: "Necesariamente tenemos que involucrarnos todos en este proceso electoral".



"Queremos ir a una elección con un frente político que tenga la amplitud necesaria y lo hacemos convocando. No debemos atomizarnos, sino aliarnos con aquellos partidos que tengan similitudes y coincidencias ideológicas."



"De esos consensos, poder encontrar una síntesis para una lista que sea lo más competitiva posible. El tema de quiénes son los candidatos, hoy no me desvela. Lo importante es que esos candidatos representen la mejor síntesis para ganar las elecciones", puntualizó.



En ese sentido, Bordet aclaró que "creo en el sistema de primarias abiertas. Porque, en definitiva, si hay más de una lista, o hay dos o tres listas, todas van a aportar en las Paso a nuestro frente. Si algún compañero quiere presentar otra lista, tiene todas las garantías desde el partido para que pueda armarla", reitero.



También garantizó para los comicios de 2019 la reforma de la ley Castrillón. "Que haya una reforma política que posibilite que todos puedan presentarse a elecciones, y no va a haber restricciones para participar de una interna. Y vamos a cambiar el método de elección de diputados provinciales. Esto es lo que va a garantizar un criterio de unidad en el peronismo en el futuro".



"La unidad de esta gran convocatoria a un frente político que estamos haciendo hoy se va a consolidar en 2019 cuando lo discutamos en un sistema de elecciones internas, donde ahí se puedan presentar cada uno de los candidatos", señaló.



Por último, reiteró que "voy a salir a hacer campaña, voy a salir con los candidatos a diputados a hacer campaña a cada una de las ciudades, a cada uno de los departamentos a presentarlo".



"Vamos a demostrarle a los entrerrianos que nos votaron y a los que no que somos capaces de tener algo superador, que en la provincia y que hemos gobernado para todos", puntualizó.