Familiares de Gisela y Micaela presentes en el #NiUnaMenos de Buenos Aires

Una multitud ya se moviliza hacia la Plaza de Mayo, en el marco de la tercera marcha contra la violencia de género en la ciudad de Buenos Aires. A las 14 comenzaron a llegar los grupos a la esquina de Lavalle y Talcahuano, en Tribunales, uno de los puntos de encuentro para marchar por Ni Una Menos .Llegaron agrupaciones como Barrios de Pie y familiares de víctimas de otras tragedias como María Luján Rey y Matias Bagnato (Once y Masacre de Flores respectivamente).Todas las personas llevan cintas violetas o alguna prenda del mismo color, que simboliza el reclamo por los derechos de las mujeres. Desde este lugar marcharán en columna hacia la Plaza de los dos Congresos donde se encontraba la convocatoria más grande de la marcha.A la cabeza del movimiento están las mujeres que participaron de la organización. Inmediatamente después, le sigue una agrupación con la bandera "Campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito". La ubicación fue decidida en las asambleas previas a la movilización.Frente al Congreso, diferentes agrupaciones recordaron a todas las mujeres que han sido asesinadas en el contexto de la violencia de género. También se llevaron a cabo talleres y otras actividades de concientización.Con redoblantes en varios lugares, miembros de algunas agrupaciones entonaban cantos a favor del aborto legal y en rechazo a las políticas del gobierno actual.En tanto, también se escuchaban mensajes en audio como 'no más femicidas sueltos' o 'basta de fiscales que dicen que más mujeres mueren por amor'. Se ven banderas de La Campora, la CCC, Frente de Izquierda, agrupaciones que apoyan la liberación de Sala, del Plenario de Trabajadoras, entre otras.Los momentos previos al inicio de la marcha se vivieron con la Plaza de los dos Congresos como escenario y la avenida Rivadavia como eje de la columna que comenzaba a formarse para llegar a Plaza de Mayo. Hay gente que llegó por las avenidas Entre Ríos y Callao para sumarse.A las 18 la periodista Liliana Dauness y la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, leerán un documento sobre un escenario.Algunos de los participantes de la marcha cuestionaban el petitorio que será el documento oficial que se leerá a las 18, principalmente que el mismo incluya la libertad a Milagro Sala como uno de los puntos. Quienes se manifestaron en contra argumentaron que de esa forma la marcha se politizaba y podía correr el riesgo de perder su esencia inicial. También hay personas que no le dan importancia a ese documento y que consideran que cada uno puede participar de Ni una menos bajo la consigna que le parezca. Quienes opinan así, consideran a la violencia de género se puede entender de diversas maneras.