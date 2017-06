Colonia Avellaneda: reclaman rotonda que comunique con Acceso Norte

Vecinos de Colonia Avellaneda dijeron que la obra que Nación realiza en el Acceso Norte no contempla rotonda en el ingreso a la localidad, por lo que piden que se revea el proyecto.



Al respecto, un vecino de la zona, Omoar Hollote, explicó a Elonce TV que "sería una complicación para ambulancias, Policía y Bomberos, en el caso que haya una emergencia que necesite ser atendida en Paraná", si esa rotonda no se realiza. Explicó que salir por el Acceso implicaría tomar la ruta 12, luego la 18 y volver a subir al Acceso Norte, lo que demandaría realizar 8 o 10 kilómetros más.



"Nos hemos juntado los vecinos para reclamar y tratar de torcer el proyecto que vino a Vialidad desde Nación. Tenemos una nota elevada al Concejo Deliberante de Colonia Avellaneda, y queremos, a través de ellos, elevar el reclamo a Vialidad provincial, para que lo prometido de la rotonda, se pueda realizar", aseveró.



Mencionó que ellos pidieron que "se hiciera un puente, con una vía por arriba y las dos autovías por, debajo. Consultamos que era lo viable para Vialidad, nos dijeron que era la rotonda y eso es lo que estamos reclamando que se realice". A la vez dijo que conocieron que a la rotonda "no la van a construir".



"El perjuicio sería en tiempo y en kilómetros", puso relevancia el habitante de la zona.



Por su parte, una empresaria de la zona, Graciela Burna de Weber aseguró que en su caso, "se ven sumamente perjudicados" ya que deben "sacar la producción del campo hacia los silos y de ahí a Rosario. El camión debe salir y volver al campo para buscar la producción". Al mismo tiempo acotó que otras firmas también se verán afectadas en caso de que no se construya la rotonda, entre otras, "un tambo, una maderera, una productora de hormigón que se está instalando". Elonce.com.