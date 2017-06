Capital Federal: por ley patentarán los chalecos de los motociclistas

La Legislatura porteña aprobó con 43 voluntades a favor, 13 en contra y 1 abstención una modificación al Código de Tránsito y Transporte y al Régimen de Faltas referidos a la circulación de motovehículos, mediante el cual buscaran que conductores de motos que circulen en la Ciudad deban llevar en la indumentaria, de manera obligatoria, un autoadhesivo con el número de la patente del rodado.



La normativa indica que "en caso de trasladar un acompañante, éste debe llevar un chaleco reflectante que tenga impreso en la parte delantera y trasera el número de dominio de la moto" y contempla sanciones económicas de 5000 pesos a aquellas personas que incumplan con la normativa e inhabilitación para conducir de cinco a 10 días.



Por su parte, el autor de la propuesta Daniel Presti le aseguró a parlamentario.com que "con este proyecto no se vulnera ningún derecho constitucional" y explicó que "la iniciativa tiene dos objetivos: el primero de ellos es el de contribuir a la seguridad vial, y el otro es el de favorecer la seguridad ciudadana".



"Esta propuesta puede ayudar a descender los índices de delito, probablemente no sea la única medida que haga que la situación mejore, pero si va a contribuir en ese mismo sentido", afirmó.



La diputada del FpV Paula Penacca recordó que "hemos debatido mucho y en profundidad este tema" y afirmó que "con esta normativa se estigmatiza a los usuarios de moto vehículos; tiene que ver con hacer campaña este proyecto a favor de la ´lucha contra los motochorros´".



"Están dispuestos a avanzar con la estigmatización solamente para hacer campaña, pero no tienen en cuenta de que este proyecto tiene muchos puntos que no aportan a la seguridad ciudadana", sentenció y remarcó que "finalmente los conductores de moto vehículos terminan expuestos a una situación de riesgo mucho mayor, debido a que nadie sale a robar con su propia moto, entonces el momento del robo durará aún más ya que la victima tendrá que quitarse el chaleco para dárselo al ladrón".



A su turno, el legislador de Bien Común Gustavo Vera explicó que "esto es una cortina de humo, no hay ninguna estadística sería que aporte a este tipo de normativas" y agregó que "nos vienen a hablar de seguridad ciudadana cuando ni siquiera tienen reglamentada la Ley de Seguridad que nosotros votamos, y quieren ponerle chalecos refractarios a la gente que maneja las motocicletas".



Además, indicó que "esto es un circo y un mamarracho, tienen 2 jefes de la Policía de la Ciudad envueltos en causas judiciales y quieren violar los derechos de nuestros ciudadanos".



Asimismo, el diputado de Suma+ Marcelo Guouman destacó que "nos preocupa mucho la situación general de seguridad de nuestra Ciudad, por eso hemos discutido con vehemencia acerca de este proyecto dentro del seno de nuestro propio bloque" e indicó que "vamos a acompañar este proyecto y nos fundamentamos en que siempre hemos sido una oposición constructiva, por eso nosotros estamos dispuestos a votar leyes que velen por nuestra propia seguridad".



Sobre esta misma línea, Guouman precisó que "hace 7 años atrás esta Legislatura aprobó una ley casi idéntica a la que estamos tratando actualmente" y se preguntó "¿cuántas leyes tenemos que sancionar para que las mismas se cumplan?".



A su turno, la legisladora del FIT Laura Marrone consideró que "esta ley no resuelve el tema de la inseguridad, sino que por el contrario, somete a una situación de vulnerabilidad a los usuarios de moto vehículos" y afirmó que "están pretendiendo hacer un discurso estigmatizante hacia los motoqueros, se les están vulnerando sus derechos". Además, expresó que con esta normativa "no están teniendo en cuenta que un chaleco refractario es más fácil de fraguar y propiciará la creación de chalecos mellizos".



Por su parte, la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, aseguró que la normativa no brinda ningún tipo de información al respecto de si han aumentado o no los casos de asaltos sobre moto vehículos, entre otras cuestiones. A su vez, insistió en que "no estamos de acuerdo con que las personas tengan que estar identificadas con el número de la patente dado que no son un objeto, por lo que no sería pertinente que ocurra esto".



A su vez, el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Claudio Palmeyro, explicó que "si no podemos dar la mejor ley posible, al menos daremos la ley menos mala, eso hemos hecho desde la Comisión" y destacó que "hemos modificado bastantes cuestiones en la ley, ya no estarán identificados los cascos y también hemos logrado disminuir a la mitad el valor de las multas".



