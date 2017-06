Entregaron los primeros certificados de vivienda familiar para barrios populares

El Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, entregaron en la oficina del organismo en San Isidro los primeros certificados de vivienda familiar para personas que viven en barrios populares, luego de la publicación del Decreto 358 la semana pasada en el Boletín Oficial. Los funcionarios conversaron con las personas que se acercaron a retirar el certificado, quienes habían sido censados y por ese motivo estaban citados para este viernes.



Los acompañaron, por parte de la ANSES, su Secretario General, Alejo Maxit; el Subdirector Ejecutivo de Prestaciones, Santiago Ibarzábal; la Jefa Regional Conurbano I, María Soledad Magnello y la Gerenta de la oficina, María Cecilia Mayas Páez.



La función principal de este documento que otorga la ANSES, válido ante cualquier autoridad pública, nacional, provincial o municipal o empresas privadas, será que las personas puedan acreditar su domicilio. Asimismo, servirá para declarar el domicilio legal o fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De esa manera, podrán solicitar la instalación de servicios a su nombre como agua corriente, electricidad, cloacas o red de gas; solicitar la CUIL (Clave Única de Identificación Laboral), prestaciones de salud, previsionales y educativas.



Al respecto, Basavilbaso expresó: "Es un paso importantísimo ya que se contempla a familias que, por primera vez, van a tener un domicilio; incluirlas en la trama urbana tiene una connotación emocional que va más allá de la utilidad que tengan los certificados en sí mismos. Sabemos que falta muchísimo, pero vamos en la dirección correcta. Es la primera vez en la historia argentina que se realiza un relevamiento de este tipo y se traza una hoja de ruta de largo plazo al respecto".



La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, señaló que se trataba de "un hecho inédito en la historia de la Argentina que demuestra uno de los pilares de este gobierno, que es unir a los argentinos". "La realidad social de miles de personas en situación de vulnerabilidad empieza a cambiar sustancialmente a partir de la puesta en marcha de este sistema, que es consecuencia de mucho trabajo, de estar cerca. Es un gran primer paso hacia la integración plena de esos barrios. Esto es ocuparse de derechos que están vulnerados", agregó.



Los certificados de vivienda familiar se entregarán a más de un millón y medio de personas que viven en 4100 asentamientos relevados desde el año pasado, radicados en territorios pertenecientes al Estado Nacional o particulares. Además, próximamente el organismo habilitará un acceso telefónico por medio del canal de atención 130.



Los primeros certificados también se están otorgando en el partido bonaerense de Lomas de Zamora (Villa La Albertina) y en la ciudad de Corrientes. Posteriormente, se entregarán en el resto del país.



En primera persona



Mariela, del Barrio La Sauce estaba muy satisfecha de haber obtenido el certificado, ya que "es una solución sobre todo para poder reclamar los servicios", y agregó: "la atención fue muy rápida, me censaron y en un mes, ya me entregaron el certificado".



Por su parte, Alejandro, de Beccar destacó: "estoy muy contento porque otras veces que necesité tramitar prestaciones de salud tuve que pedir certificado de domicilio de un hijo porque yo no tenía, ahora no va a ser necesario".