Cristina: El Gobierno quiere a los jueces de "sicarios para eliminar opositores"

Pero lo que en realidad quiere no son jueces ni fiscales independientes, sino sicarios para eliminar opositores? — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 1 de junio de 2017

Tapa de hoy de La Nación. El subrayado me pertenece. Primera vez que coincido con este diario pic.twitter.com/DOB2Dme1dQ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 1 de junio de 2017

La ex presidenta Cristina Fernández se refirió a la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que le hizo Alberto Nisman, la cual pasó a manos del juez Claudio Bonadio. En ese sentido recordó que el fallecido fiscal también había denunciado al magistrado y apuntó a "un Gobierno que llegó mintiendo con el 'marketing republicano' de respeto a la división de poderes pero lo que en realidad quiere no son jueces ni fiscales independientes, sino sicarios para eliminar opositores".Desde su cuenta de Twitter, la ex mandataria recordó que Bonadio tomó la causa por decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, "el mismo que con argumentos exactamente al revés que los de causa 'dólar futuro' sobreseyó a funcionarios del gobierno por LEBACS".Además recordó que Irurzun fue nombrado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. A su vez, Cristina aseguró que el titular del máximo tribunal estuvo reunido con Bonadío tras su confirmación a cargo de la causa.Luego recordó que "Bonadío fue acusado? por el Fiscal Nisman de querer matarlo!!! La denuncia tramita también en Comodoro Py" y que "lo denunció también por encubrir al comisario Fino Palacios y retener una investigación".También afirmó que lo que el Gobierno "quiere no son jueces ni fiscales independientes, sino sicarios para eliminar opositores".