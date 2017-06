Bordet y Frigerio recorrieron las zonas afectadas por la crecida del río Uruguay

Sociedad Ascienden a 46 las familias evacuadas en Concepción del Uruguay

"Si logramos cada uno de nosotros cumplir con la parte que nos corresponde, desde los municipios, desde la provincia y desde la nación -que es lo que venimos haciendo-, sin lugar a dudas todos vamos a estar mejor", subrayó el gobernador.Bordet dijo que el trabajo conjunto con Nación y el municipio ha dado "muy buenos resultados, ha posibilitado llevar adelante un ambicioso programa de infraestructura y ponernos de acuerdo en otras medidas que tienen que ver con mejor calidad de gestión, con poder avanzar en proyectos de desarrollo productivo. Es la forma de trabajar para resolver los problemas que se nos presentan cotidianamente, no podemos hacer nada aislados. Esto forma parte de poder trabajar en conjunto, coordinadamente y es la mecánica que seguiremos aplicando porque tenemos mucho por desarrollar en Entre Ríos"."De un año a esta parte hubo modificaciones estructurales que hemos encarado con el gobierno nacional, el gobierno provincial y las intendencias para mitigar los efectos de la crecida. Por supuesto esto lleva un período de tiempo entre la ejecución de las obras, entre la planificación de algunas, como el caso de Villa Paranacito que no estaba el proyecto y lo estamos terminando ahora, y también con la construcción de nuevas viviendas que en el plazo que nos queda de gestión, junto con nación vamos a terminar las obras de infraestructura necesaria para que las crecidas, producto de un cambio climático que va a persistir en el tiempo, puedan reducirse al mínimo más absoluto".Las autoridades partieron del Centro de Convenciones hacia la defensa Sur; luego bajaron en Barrio Carretera la Cruz para después dirigirse al Barrio María Goretti.Acompañaron al gobernador Bordet y ministro Frigerio, el diputado provincial Ricardo Troncoso; el senador provincial Alfredo De Ángeli; el senador provincial Ángel Giano; el diputado provincial (PRO), Joaquín Lamadrid; la diputada nacional (PRO) Yanina Gayol; la diputada provincial (PRO), Ayelén Acosta; los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; y de Planeamiento, Luis Benedetto; además del viceintendente de Concordia, Armando Gay y autoridades locales.El ministro Frigerio manifestó su preocupación derivada de la creciente. "En ese momento el Presidente nos indicó con claridad que teníamos que hacer las obras que faltaban para que la gente esté más tranquila y que estas crecientes no signifiquen que miles de entrerrianos no puedan dormir pensando que pueden perder todo".Y mencionó los proyectos en Colón y Paranacito que fueron los lugares más afectados en 2015. "Esta obra permite que centenares de familias de Concordia estén protegidas frente al crecimiento del río y todavía falta".Por su parte, el intendente Enrique Cresto respecto a las evacuaciones indicó que "hay un Consejo de Emergencia Social que está funcionando, todas las familias salen con 48 horas de anticipación, tanto los que se autoevacúan como los que se van a los refugios".Señaló también que estuvieron conversando con el gobernador y el ministro de la necesidad de liberar definitivamente la cota 14, "pero hay que hacerle entender a la comunidad que por debajo de ella hay algunos barrios que son históricos, que están desde antes que se votó esa resolución de no construir debajo de esa cota. Esas familias tienen un tratamiento especial para generar un proyecto, porque tenemos que acostumbrarnos a convivir con estas inundaciones cada vez más recurrentes. Estamos trabajando en ese proyecto y venimos avanzando para buscar esa solución de fondo".