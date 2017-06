UPCN se movilizó frente a Casa de Gobierno y reclamó nueva oferta salarial

En la mañana de este viernes, los cuerpos orgánicos, la comisión directiva y el cuerpo de delegados de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), se movilizaron hasta la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno para reclamar una nueva oferta salarial."Nos estamos manifestando para pedir que haya un nuevo ofrecimiento y además soluciones para los trabajadores que tiene que ver con la estabilidad laboral, recategorizaciones y otros temas que han sido planteados a principios de año y no hemos tenido respuestas", dijo a, Carina Domínguez, secretaria gremial de UPCN.Por otra parte, se manifestó sobre el despido de una enfermera del Hospital de Salud Mental de Diamante. "Hemos decidido que hasta que no sea reincorporada no vamos a continuar la discusión paritaria, porque hay que respetar la ley y la tarea de los sindicatos. No puede ser que sin causa y solamente porque defiende a los compañeros de trabajo, haya quedado sin empleo. Es algo inadmisible".Asimismo, Domínguez remarcó que la enfermera cesanteada sufre "amenazas permanente, porque si ella insiste en continuar trabajando, quieren sacarla por la fuerza pública. Es algo que no hemos visto en los últimos años de ninguna manera. Y también vemos que hay un avance contra los dirigentes de UPCN porque estamos dando esta lucha".Finalmente, y al ser consultada sobre si los representantes del gremio asistirán al encuentro paritario previsto para el próximo jueves, Domínguez expresó: "Esperamos que en las próximas horas esta situación ser revea y que el Gobierno tome conciencia que no se pueden hacer estas cosas y que intervengan quien deba, pero que la compañera sea reincorporada".