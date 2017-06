La Municipalidad de Paraná firmó un acuerdo de cooperación con ATER

Este jueves en el Palacio Municipal, el intendente Sergio Varisco firmó con el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Sergio Granetto; un convenio de colaboración mutua por el cual entre esa entidad y la comuna se impulsa un trabajo conjunto para optimizar la información catastral y su consecuencia en el cobro de los impuestos inmobiliario y automotor. Por la comuna también suscribió el convenio la titular de la Secretaría de Hacienda, Cristina Ruberto.



La firma de este convenio es un hecho más que marca la buena relación entre las gestiones que encabezan el intendente Sergio Varisco y el gobernador Gustavo Bordet en distintas órbitas de gobierno y en este caso en particular se trata de optimizar la información de datos en relación al cobro de impuestos por parte de la Provincia y el Municipio.



En ese sentido, Varisco destacó la importancia de lo suscripto: "El convenio va en el espíritu de lo que hicimos desde el principio de nuestra gestión, de trabajar en conjunto con el gobierno provincial. En este caso se trata de un convenio firmado con la Provincia de colaboración mutua en relación al cobro de impuestos; especialmente porque en materia inmobiliaria desde Catastro municipal hemos mejorado mucho, en el sentido de lograr que el pago de las tasas sea acorde a la capacidad contributiva del vecino y en relación a los servicios que prestamos. Toda esta información la vamos a compartir con el Gobierno de la Provincia para el cobro de impuestos y a su vez también en lo que respecta al cobro del impuesto automotor para el cobro de las cuestiones municipales".



El jefe comunal sostuvo que "esto permite que mediante la informática y la tecnología nos brindamos mutuamente el apoyo que cada uno necesita. Desde el municipio vamos camino a reemplazar el papel, estamos en plena etapa de capacitación de los agentes municipales para que sepan manejar estos instrumentos que agilizan y dan una respuesta más inmediata al vecino por un lado, más cierta y con datos sin errores".



Por su parte, Sergio Granetto, puntualizó que este acuerdo firmado "tiene que ver con una indicación expresa del gobernador de sostener un trabajo articulado con todos los municipios de la provincia y en ese marco el convenio suscripto equivale a 25 millones de pesos en recursos genuinos tanto para la Provincia como al Municipio por lo cual es sumamente importante".

Granetto puntualizó que "en definitiva esto no queda en un mero papel firmado, sino que deriva en un trabajo articulado entre los equipos de la AFIM (Administradora Fiscal Municipal), la ATER, la Secretaría de Hacienda y Catastro Municipal para llevar esto a buen puerto".



El funcionario provincial enumeró las consecuencias que traerá esta tarea conjunta que "implicará en primer lugar un trabajo inmediato en un cruce de las bases catastrales, es decir la información que tiene la Municipalidad de Paraná con la que tiene la Provincia. Por otro lado hay una tarea de organización de operativos de fiscalización en conjunto, fundamentalmente con Ingresos Brutos, a la Provincia y con la tasa comercial o de higiene, seguridad y profilaxis de la Municipalidad y como tercer efecto será el acceso por parte de la Municipalidad a información de los contribuyentes que tiene la ATER en su base de datos a partir de lo cual se le permite un acceso en nuestro sistema".



En cuanto a los beneficios que arrojará el resultado de este convenio el funcionario precisó que "tiene que ver con la emisión en el impuesto inmobiliario y en las tasas de padrón del municipio, a partir de tener información sumamente actualizada. Nosotros estamos haciendo en este momento operativos de fiscalización catastral en diversos barrios de Paraná y realmente se van detectando un gran número de situaciones donde el contribuyente no declara las mejoras, con lo cual este trabajo de cruce de información lo que permite es regularizar esa situación. Es un trabajo que llevar varios meses pero estimamos que hacia fin de año vamos a tener resultados concretos", concluyó.



En la firma del convenio, además de Varisco, Granetto y Ruberto, participaron por ATER, el director de Catastro, Javier Rabbia; el director de Sistemas, Aldo Sigura y el director de Fiscalización, Román Escobar. A su vez por el municipio de Paraná estuvieron presentes, la subsecretaria de Hacienda, Silvina Villagra; la directora de Planeamiento Fiscal, Gisela Rico y la asesora legal de la Secretaría de Hacienda, Marina Hundt.