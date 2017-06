Macri afirmó que no quiere "una Justicia atada a los vaivenes de la política"

"Acá tenemos el enorme desafío de que se haga una raya y se sepa todo lo que pasó para tener la autoridad para seguir juzgando en tiempo real lo que vaya sucediendo", sostuvo el mandatario, quien describió que se viene de "muchos años en los que la Justicia estuvo enredada con la política y esos nudos no se desatan en 18 meses".



Al encabezar el cierre del seminario "Justicia y Transparencia", que se realizó en la Bolsa de Comercio por el aniversario número 104 del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Estado se refirió a los magistrados que activan o frenan causas de acuerdo a los tiempos políticas y a los resultados electorales.



"Que vayan trabajando, porque nos va a ir bien, así que vayan trabajando rápido. Que miren un poco lo que está pasando en Brasil, donde no hay jueces que especulan. Yo quiero para mi país gente que no especule, que realmente haga lo que piense que es bueno para el conjunto de la sociedad", lanzó el líder del PRO.



Tras subrayar que "la Justicia tiene que actuar" en las causas por presuntos hechos de corrupción, sobre las que consideró que los magistrados "avanzan como espasmódicamente", Macri definió al exministro de Planificación Federal Julio De Vido como "un emblema" en ese sentido.



"Si el señor (exministro de Planificación Federal Julio) De Vido, que es un emblema, tiene demasiados amigos en la Justicia Federal, los jueces tienen que saber que ¡cuidado! los argentinos queremos saber la verdad. Así que más vale que ellos nos representen, sino vamos a buscar otros jueces que nos representen", remarcó el Presidente, quien instó a la sociedad a que se siga "manifestando para saber la verdad".



Por otra parte, el mandatario lamentó que este año se vote con la histórica boleta de papel y advirtió que el fracaso del proyecto de reforma electoral fue "un punto muy bajo del Congreso".



"Algunos líderes feudales decidieron seguir sumergiéndonos en el siglo XIX, en vez de saltar al siglo XXI. Pero vamos a insistir. Ahí también necesito el protagonismo de los argentinos. No hubo una condena social fuerte frente a esta vocación por seguir con un sistema tramposo", resaltó.



Asimismo, el jefe de Estado reclamó que se "sancione lo antes posible" la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, ya que consideró que se trata de "un proyecto fundacional" que "va a ser bueno para los empresarios".



A la vez, le pidió a los hombres de negocios que "gasten las suelas de sus zapatos en sus fábricas para mejorar la producción y la competitividad y no en caminar ministerios y buscar puertas extrañas".



Finalmente, Macri reiteró que en las elecciones legislativas de este año le va a ir "muy bien" al frente Cambiemos, ante lo cual subrayó: "Después de la elección, confirmando los argentinos este rumbo, se va a multiplicar la apuesta de todos los países hacia el futuro de la Argentina".



El líder del PRO estuvo acompañado por el presidente de la institución que agrupa a los letrados porteños, Guillermo Lipera.