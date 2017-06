Endurecen controles para que empleados estatales cumplan el horario de trabajo

El nuevo reglamento para trabajadores del Estado, que comenzó a regir hoy, endurece los controles para el cumplimiento del horario y contempla el sistema de presentismo cuatrimestral, con más formalidades para justificar una falta.El Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra fue el encargado de confeccionar el nuevo "Reglamento interno de control de asistencia y justificación de licencia", que regula lo acordado entre el Gobierno y el gremio para comenzar a pagar presentismo, pero con controles estrictos y nuevos trámites burocráticos.Si los estatales quieren cobrar el plus completo por asistencia a partir de octubre próximo deberán cumplir con un estricto sistema que no contempla ninguna falta -ni acumulación de llegadas tarde- durante cuatro meses, ni aunque esté justificada con certificado médico.De acuerdo a lo que informó UPCN a sus afiliados, para obtener los 1.300 pesos mensuales por presentismo (se cobran cuatro meses juntos) no se debe faltar ninguna vez, y existe contemplación a una y dos inasistencias justificadas por mes, que bajan la cifra a 910 y 520 pesos, respectivamente.Si en los cuatro meses se producen diez faltas justificadas, se pierde el plus y si hay una inasistencia injustificada también, tal cual señaló el gremio que lidera Andrés Rodríguez, con buen diálogo con el Gobierno.Según señala el flamante reglamento, se establecieron mas trámites para poder "justificar" una falta, incluso en casos de enfermedad.El nuevo ordenamiento establece cuestiones muy específicas sobre las inasistencias que pueden tomarse como justificadas y, por ejemplo, en el caso de estudios médicos, fija siete procedimientos aceptados para poder faltar."Solo se justificará el día si el agente se realiza alguno de las siguientes prácticas: diuresis de 24 horas, estudios con sedación, estudios con contraste, punciones, estudios oftalmológicos que requieran dilatación, curva de tolerancia oral a la glucosa", establece el reglamento al que tuvo acceso NA.En otro punto, el estatuto que comenzó a regir este 1 de junio estima que si un trabajador con licencia por enfermedad "no pudiese acercarse personalmente a hacer entrega de los certificados correspondientes, podrá hacer envío de los mismos en sobre cerrado, por terceros o correo postal", ya que "no se tomará como válido el envío de los mismos por cualquier otro medio"."Si un agente necesitara atención en consultorio, su responsable de control de asistencia o superior jerárquico deberá enviar un correo electrónico a la casilla de correo genérica ausenciasmedicas@trabajo.gob.ar . El médico de la Coordinación de Medicina Laboral realizará la evaluación determinando si el agente se encuentra en condiciones de continuar trabajando o debe retirarse para recibir atención en un centro de mayor complejidad", dice el artículo 16.Además, en caso de entrada demorada o salida anticipada el trabajador debe compensar las horas perdidas hasta cumplir las 8 diarias en los siguientes 5 días hábiles, con su correspondiente acreditación en los nuevos formularios.Actualmente, de acuerdo a datos del Ministerio de Modernización, son 210.000 los empleados estatales que se desempeñan en Presidencia, Ministerios y dependencias descentralizadas.