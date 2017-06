Papeleros realizan un paro de 24 horas para exigir recomposición salarial

Foto: Héctor Herlein y Roberto Taborda del Sindicato de Papeleros en Entre Ríos

Papeleros iniciaron un paro de actividades en medio de un reclamo por la paritaria nacional. En Paraná, la medida de fuerza afecta a Cartocor, Papelera de Entre Ríos e Itapé.



"En las tres plantas está totalmente frenada la producción", aseguró a Elonce TV, Héctor Herlein, secretario general del Sindicato de Papeleros en Entre Ríos, al tiempo que lamentó que "una fábrica parada no es bueno para nadie".



La huelga inició a las 6 de este jueves, y fue convocada por la Federación del Papel que los agrupa.



"Es por la paritaria nacional porque no se ha llegado a un acuerdo, y desde hace un tiempo que venimos discutiendo", argumentó el sindicalista, al tiempo que especificó que por "la rama corrugado se les ofreció un 20% en dos tramos (el 12% a partir de mayo y el 8 restante en noviembre); mientras que la rama fabricación ofrece un 19%".



Por su parte, Roberto Taborda, justificó: "Recién en abril terminamos de cobrar las paritarias anteriores y lo siguen extendiendo; el empresario no se hace eco de lo que el trabajador necesita y quieren cerrar a nivel anual, siendo que por ley tenemos paritarias cada seis meses".



Según indicaron, el aumento anterior que recibieron fue del 39% en dos veces y otra parte no remunerativa hasta el 1º de abril de este año. Elonce.com