Funcionarios y senadores de Entre Ríos y Córdoba debatieron sobre narcomenudeo

Estuvieron presentes también el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, legisladores de los tres bloques y funcionarios de seguridad. Al finalizar recorrieron la base operativa, el sector caniles, los equipamientos y se realizó una demostración operativa de narcomenudeo.



Urribarri destacó la posibilidad de estar en Córdoba compartiendo experiencias en la materia y remarcó la cálida recepción brindada por el gobierno cordobés a los representantes entrerrianos.



"Abrir el debate en materia de narcomenudeo es importante para nuestra provincia y es un lineamiento clave de nuestro gobernador, Gustavo Bordet. En este sentido entendemos que compartir experiencias con una provincia como Córdoba, que ya lleva un gran recorrido en la materia, es fundamental para implementar mecanismos específicos y más eficientes en nuestro territorio", subrayó el ministro.



No obstante, explicó que "este trabajo se sustenta en la articulación que se viene realizando desde inicio de gestión con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es permanente la coordinación de acciones entre la Policía de Entre Ríos y las fuerzas Federales, para luchar contra el tráfico de drogas en el territorio entrerriano".



El ministro de Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei, agradeció al gobierno de Entre Ríos por confiar en las experiencias de las Policía Antinarcotráfico y explicó: "si entre las provincias de la región centro articulamos un mecanismo específico en la lucha contra el tráfico de drogas, tenemos mayores posibilidades de ganarle a este flagelo".



"Que hayan venido los senadores de Entre Ríos, no sólo demuestra el interés que tienen en combatir esta problemática sino también, la responsabilidad de todo un gobierno por conocer y aplicar una herramienta conjunta que ataque directamente al narcotráfico", subrayó.



La Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba (FPA), es un cuerpo de profesionales especializados, que dependen de la Fiscalía General de la Provincia y colabora con el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en el combate contra el narcomenudeo. Está integrado por un equipo de investigadores y personal táctico operativo, altamente capacitado y equipado, para prevenir en diferentes situaciones.



El senador provincial y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Ángel Giano, consideró: "es necesario conocer cómo comenzó el proceso de la lucha contra el narcomenudeo para saber qué legislación e implementación considerar en Entre Ríos. Asimismo la relación con la Justicia y la Policía Federal, que tienen la competencia para el delito de narcotráfico, y en ese marco cómo complementarlo con la Provincia para la lucha contra el microtráfico".



"Por eso es muy importante la decisión política del gobernador Bordet de enviar el proyecto para adherir a la ley nacional de estupefacientes y del Ministro Urribarri, en organizar esta jornada con 15 senadores, el Jefe de Policía y el Secretario de Seguridad para conocer esta experiencia y poder sancionar la legislación correcta", detalló.



"Sabemos que en la provincia de Córdoba se está trabajando muy bien en materia de narcomenudeo, por eso decidimos venir a conocer e interiorizarnos del tema de narcotráfico, que no solo preocupa a los entrerrianos sino que es un flagelo que ocurre en todo el país", explicó a su tiempo, el senador provincial por Cambiemos, Ramón Roque Ferrari.



Miguel Piana, senador provincial por el bloque Cambiemos, celebró la invitación del gobierno de Entre Ríos y de Córdoba en abrir este debate, "que tiempo atrás era impensado". Al tiempo agregó: "poder trabajar todos y haber venido con todo el poder legislativo a discutir y compartir experiencias en materia de lucha contra el narcotráfico, nos pone realmente contentos y nos interpela a seguir trabajando con el objetivo de combatir el tráfico de drogas en la provincia".



Participaron desde el gobierno de Entre Ríos junto al ministro de Gobierno y Justicia; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; el secretario de Seguridad de la provincia, Roberto Massuh; el secretario de Gobierno de la provincia, Germán Grané; el director de Toxicología de la Policía, Lucio Villalba; el director de Política Criminal, Gonzalo García Garro y senadores de de Tala, Diamante, Concordia, San Salvador, Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Feliciano, Victoria, Nogoyá, Federal, Islas, Federación y Villaguay.



Por parte de la provincia de Córdoba, participaron junto al Secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba; el fiscal General, Alejandro Moyano; el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Francisco Salcedo; el subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Rubén Farías; el director General de Operaciones FPA, Hector Brunotto; el director General de Investigaciones Criminales FPA, Diego Ramacciotti; los fiscales de Lucha contra el Narcotráfico, Marcelo Sicardi, Sebastián Romero y Carlos Cornejo y los secretarios de Lucha contra el Narcotráfico, Maximiliano Maldonado, Alejandra López y Juan Pablo Vaschetti.