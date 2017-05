Advierten que se penaliza a quienes no se presenten como autoridades de mesa

Sobre las autoridades de mesa y delegados judiciales

Sobre los padrones electorales

Este 2017 es un año electoral que elserán las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y el próximo, las elecciones generales para designar legisladores nacionales y provinciales."Técnicamente,, de manera que el elector ingresará al cuarto oscuro y se encontrará con una oferta electoral muy clara", aclaró a, Gustavo Zonis, secretario electoral nacional por el distrito Entre Ríos, al tiempo que diferenció: "En 2015 era una tremenda cantidad de boletas en el cuarto oscuro y eso dificultó muchísimo la tarea logística del comicio"."Se trata deque decidan, políticamente, intervenir, y logren pasar a la elección general, luego de esta interna", explicó.Respecto de las medidas de control para garantizar la transparencia de los sufragios, Zonis subrayó: "porque estamos implementando un nuevo sistema denominado. Se trata de".Según argumentó el funcionario electoral, las medidas de seguridad "se traducen enpara el proceso electoral, de manera que el seguimiento que podrá hacerse es un dato trascendente"."Lospodrán controlar por trazabilidad, el sitio donde se encuentra cada uno de los documentos electorales el día del comicio, desde que salieron de la Secretaría Electoral, van a la escuela y vuelven en el vehículo del Correo que hace la logística del transporte, la fuerza de seguridad que lo controla y la Justicia Electoral", detalló.De acuerdo a los datos que reveló el funcionario electoral, se realizó una división geográfica de la provincia en cinco zonas. "El día; allí se concentrarán las personas de los departamentos aledaños que tengan que trasladarse"."La capacitación para los capacitadores estará a cargo de la gente de la Secretaría Electoral mientras que los capacitadores de las autoridades de mesa serán los secretarios de los Concejos Deliberantes, uno por la mayoría en la bancada mayoritaria y otro por la bancada minoritaria, por razonas obvias de equilibrio político", aclaró.Según adelantó, Zonis, "".Los delegados judiciales, es decir los directores de las escuelas, serán los encargados de informar respecto de horarios y lugares donde se capacitarán estas personas.. La computadora designa a las primeras seis mil autoridades y a partir de allí, cuando las que personas que son designadas presentan su inquietud de no poder concurrir por las razones indicadas en la ley, ya sea enfermedad o distancia, la Secretaría Electoral designa a las personas que se ofrecieron para ser autoridad de mesa.La primera selección aleatoria ya que la computadora elige en base a profesiones, personas con la instrucción básica necesaria para llevar adelante este proceso.A quienes no asistan a la obligación de ser autoridad de mesa, después de 2015, se les inicia un proceso penal. "Tenemos 20 procesos en vías de desarrollo,, la suspensión del juicio a prueba", advirtió Zonis.Ser presidente de mesa en una elección, "es".por cada uno de los dos actos electorales al que concurra yque realicen para cada una de las dos elecciones. En tanto,Según aclaró Zonis,, y tienen hasta 24 meses para reclamar por demoras en los pagos.En la oportunidad, adelantó que desde la Secretaría Electoral se están "afinando" los detalles ante el ministerio del Interior de la Nación para evitar dilaciones en los plazos de pagos.Este 30 de mayo venció el plazo para realizar los reclamos por errores u omisiones en los padrones electorales. No obstante eso,que por un error de parte de la entidad se haya producido una no incorporación al padrón o una incorporación errónea."En diez días más estará publicado el padrón definitivo que indica dónde las personas van a votar", comunicó Zonis.Los interesados en mayor información podrán comunicarse al (0343) 4221759 o consultar en www.padron.gov.ar