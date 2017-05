Docentes universitarios irían a la Justicia por la no convocatoria a paritarias

A través de una carta dirigida a la Secretaría de Políticas Universitarias, docentes universitarios reclamaron la continuidad de las negociaciones salariales y exigieron que la convocatoria se formalice en los próximos seis días hábiles. La misiva fue presentada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que AGDU integra como sindicato de base.



La carta fue elevada el martes 30 de mayo y está dirigida a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Lleva la firma de Carlos De Feo, titular de Conadu, de la cual forma parte la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU).



La secretaria general de AGDU, Patricia Riobó, cuestionó la falta de respuestas de parte del Gobierno nacional y la dilación del conflicto, que ya lleva más de tres meses. "Hubo siete reuniones y el Ministerio de Educación de la Nación no presentó ninguna mejora salarial para los docentes", señaló.



"Mientras el ministro de Educación Esteban Bullrich y el secretario de Políticas Universitarias Albor Cantard, junto al presidente Mauricio Macri, están muy ocupados en armar las listas de diputados, no están interesados en atender la problemática de la universidad pública", criticó Riobó, en referencia a las informaciones que dan cuenta de que Cantard encabezaría la lista de diputados de Cambiemos en Santa Fe.



Además, acusó a las autoridades de pretender desgastar la lucha de la docencia universitaria, al mantener congelado el salario desde noviembre de 2016, lo que produjo una sensible pérdida del poder adquisitivo, según criticaron a través de un comunicado.



Riobó remarcó que en caso de que el Gobierno nacional no convoque a un nuevo encuentro paritario en el plazo de seis días hábiles, se llevarán a cabo las acciones legales que correspondan.