Avanza el nuevo acuerdo por aranceles entre médicos y Iosper

El titular de Iosper, Fernando Cañete, mantuvo hoy una reunión con representantes de la Federación Médica a los fines de avanzar en el convenio por los aranceles y otros reclamos relacionados con el pago de las prácticas que se realizan en sanatorios.



"Fue una reunión convocada por Iosper teniendo en cuenta que la Federación Médica está reclamando respecto de algunas prácticas que se realizan a través de algunos módulos que paga la obra social, prácticas que se hacen en sanatorios y que ellos cuestionan que los sanatorios no les abonan", explicó Cañete a Elonce TV.



"Iosper queda en el medio ya que nosotros pagamos las facturaciones que nos presentan", se justificó el responsable de la obra social, al tiempo que apuntó: "Hay prácticas de las que debería hacerse cargo el sanatorio, porque está modulado de esa manera".



Finalmente, como resultado del encuentro se acordó que "ACLER asumirá el compromiso de analizar cuáles son los sanatorios que están incumpliendo, porque no son los de la costa del Paraná, sino que se aduce que pueden ser los del interior".



"La primera conclusión será tratar de desmenuzar cuáles son estos sanatorios y empezar a conversar desde la ACLER para poder encausar en cuanto al cumplimiento que deben tener", adelantó Cañete.



Respecto de los aranceles, Cañete indicó que con la Federación Médica acordaron una prórroga y se estima que en el transcurso de junio estarían en condiciones de firmarlo en forma definitiva.



"Con la FEMER firmamos un convenio a 30 días a los fines de dilucidar el temario para la firma del convenio en junio. Era algo que estaba en la nebulosa porque había cuestiones formales que no estaban resueltas, y que hoy pudimos avanzar", explicó el titular de Iosper.



Según adelantó, "las cuestiones arancelaria por los honorarios ya está acordada".



Hoy día el valor de la consulta está en 250 pesos. "Un valor arancelario bastante importante, más para la obra social teniendo en cuenta que en la región, Iosper es la que mejor paga y eso es algo que debe ser valorado", subrayó Cañete. Elonce.com