Los docentes de Buenos Aires advierten que volverían al paro

"Se tiene que discutir con los docentes cuáles son los mecanismos y el gobierno todavía no lo ha hecho con nosotros", dijo el sindicalista al referirse a cómo será el aumento salarial que recibirán los maestros este año.



Baradel agregó que hace dos meses que están los chicos en clase y el Gobierno de María Eugenia Vidal aún "no ha modificado la propuesta" para que los docentes puedan determinar si la aceptan o no, por lo que "prácticamente no hubo nada" en ese período.



"Rechazamos la posibilidad de retomar las clases perdidas en invierno", dijo el sindicalista sobre la propuesta de la administración bonaerense de que se recupere una semana en julio y otra en diciembre.



En declaraciones a FM Delta, el sindicalista dijo que los docentes están "cobrando prácticamente el mismo salario del año pasado con toda la inflación que se han dado en estos meses".