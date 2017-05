Bullrich afirmó que no hay "ningún tipo de amenaza narco sobre el Presidente"

Política Reforzaron la custodia a Macri tras dos informes de inteligencia

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que "la seguridad" del presidente Mauricio Macri "está bien", negó la existencia de una amenaza narco en su contra y explicó que, en relación a la lucha contra el narcotráfico, el gobierno busca trabajar con "investigación criminal previa"."La seguridad del Presidente está bien", sostuvo Bullrich en una entrevista con América TV al ser consultada sobre lo sucedido el jueves último en el marco del Tedéum por el 25 de Mayo en la Catedral metropolitana, adonde se le impidió ingresar a un joven ciudadano francés que formaría parte del coro, antes del ingreso del mandatario.En este sentido, la ministra indicó que se trató de "una persona normal que había tenido un comportamiento anormal", consignó que esa información llegó a su ministerio "por medio de Prefectura Naval" y afirmó que, como consecuencia, se tomó la decisión de "no dejarla entrar al Tedéum porque, si bien no tenía antecedentes, se tomó esa medida de protección".No obstante, aclaró que ni su cartera ni la AFI tienen "ningun tipo de amenaza narco sobre el Presidente", al ser consultado sobre versiones periodísticas que, en los últimos días, dieron cuenta de información en ese sentido.En este punto, Bullrich subrayó que tampoco existe "ningún informe de inteligencia que le dé certeza a estas versiones".Por otro lado, al referirse a la seguridad presidencial, la ministra confirmó que "se está buscando una camioneta especialmente diseñada" para el traslado del mandatario y precisó que se registraron "una serie de demoras" para la adquisición del vehículo vinculadas con el cumplimiento de las exigencias requeridas para las compras en el Estado.En tanto, consultada sobre un aumento en la cantidad de incautaciones de drogas registradas en los últimos meses, la ministra lo atribuyó a que se están "controlando mucho más las fronteras".Según la funcionaria, por esos controles "las avionetas están viniendo a alturas muy bajas", y reveló que la aeronave capturada horas atrás con drogas en una zona rural de Entre Ríos era "parte de una investigación" y que "estaban esperando" a su llegada."Está ligada a una banda que el año pasado la desactivamos, pero uno de los jefes desde la cárcel la seguía operando", expresó la ministra.En este punto, dio cuenta de una nueva estrategia para enfrentar el delito del narcotráfico: "Estamos cambiando el paradigma, no tanto encontrarnos con la droga sino trabajar con investigación criminal previa", sostuvo en la entrevista.