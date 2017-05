Habrá un satélite Arsat 3 y planean lanzarlo en 2020

Luego de un impasse de un año y medio, el Gobierno resolvió avanzar en la construcción del satélite Arsat 3, que tendrá un costo de US$ 230 millones. El anuncio fue realizado por un directivo de la empresa estatal Arsat, en la apertura del Simposio Internacional Satelital.



Según la publicación especializada Convergencia, que está cubriendo el evento en San Carlos de Bariloche, el nuevo satélite geoestacionario de comunicaciones cubrirá toda la Argentina con 24 haces, en la banda Ka y tendrá una capacidad mínima de 40 Gigabites por segundo (Gbps).



El directivo de Arsat explicó que el nuevo satélite brindará servicios de Internet satelital y conectividad para sitios de telefonía celular 4G, en lugares remotos, de difícil acceso para las conexiones de fibra óptica.



Clarín pidió precisiones en Arsat y en Casa de Gobierno, pero las fuentes oficiales prefirieron no responder. De todos modos, según se pudo reconstruir, hace 20 días el presidente Mauricio Macri y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, habrían aprobado el plan de negocios de Arsat, para la construcción del Arsat 3.



La decisión se habría tomado luego de una presentación del presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, quien mostró el plan de negocios del Arsat 3 y el cumplimiento de los objetivos fijados para los satélites Arsat 1 y 2, que ya tienen una ocupación de su capacidad casi completa.



La gestión kirchnerista había previsto el lanzamiento del Arsat 3 en octubre de 2019. Para ello había firmado contratos con las empresas internacionales Airbus, Thales y Arianespace, por US$ 15 millones, 49 millones de euros y US$ 72 millones, respectivamente. La gestión de Cambiemos renegoció esos contratos, con los mismos proveedores, para que no ejecuten las garantías en los plazos previstos. Y acordó su postergación para el año 2020.



El Arsat 3 será construido por la empresa estatal rionegrina Invap , al igual que sus predecesores, con la participación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El lanzamiento estará a cargo de Arianespace y Thales suministrará la carga útil del satélite.



Especialistas del sector explicaron que las principales diferencias entre el Arsat 3 y el Arsat 2 son que el nuevo satélite va a estar enfocado casi exclusivamente a la Argentina, sobre la banda Ka; mientras que el otro apunta a América Latina y parte de los Estados Unidos, sobre la banda Ku. Esto significa que el Arsat 3 permitirá mayor ancho de banda, aunque sobre menor espacio territorial.



"La Argentina forma parte del exclusivo grupo de países en el mundo que es capaz de desarrollar tecnologías propias en la industria satelital", aseguraron los investigadores Andrés López, Paulo Pascuini y Adrián Ramos, de la UBA-CONICET. Y es uno de los pocos países que está fabricando "sus propios satélites".



"Se trata de una de las pocas áreas de alta tecnología en donde la Argentina cuenta con capacidades internacionalmente reconocidas", plantearon los investigadores, en su reciente trabajo sobre "La economía espacial en Argentina".



La decisión del Gobierno de retomar el proyecto del Arsat 3 apunta a potenciar esas ventajas.



El Arsat 1 se lanzó el 16 de octubre de 2014; el Arsat 2 el 30 de septiembre del año siguiente; y el Arsat 3 está previsto que se lance en el año 2020, aunque todavía no hay una fecha exacta.