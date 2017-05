Este miércoles será tratado el proyecto de Ley de Protección de las Víctimas

Presidido por el senador Pedro Guastavino (PJ/FPV), el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda y Derechos y Garantías de la Cámara Alta emitió dictamen al proyecto de ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las víctimas de delitos.



Al respecto, el legislador entrerriano aseguró que "estamos dando un paso importante" y confirmó que "mañana espero que este proyecto de ley sea aprobado por unanimidad" en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.



Por las modificaciones introducidas en la Cámara Alta, en caso de aprobarse la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.



"Realmente estamos muy satisfechos porque después de un largo debate en el plenario de comisiones - esta de hoy es la séptima jornada de discusión- de un proyecto tan importante y tan necesario como es este de Protección de las Víctimas, hemos podido llegar a un dictamen común, con el aporte de todos los senadores y de las distintas entidades, organismos e instituciones no gubernamentales que representan a las víctimas" afirmó el senador Guastavino al término del plenario de comisiones.



Y destacó: "La mayoría de las organizaciones que representan a las víctimas concuerdan con este proyecto de ley, y es una iniciativa que había que introducirle modificaciones para que realmente el país pueda tener una ley de Defensa y Protección de las Víctimas aplicable, que llegue a la realidad y que no terminemos con una ley sancionada que no pueda instrumentada".