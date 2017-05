Se lanzó el programa Sumar Arte, como generador de cultura en Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

Se presentó esta mañana el programa Sumar Arte en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. En el Museo de la Ciudad Blas Pérez Colman, el intendente sostuvo la importancia de incorporar gente proveniente del arte en Paraná para dar mayor impulso a esta temática. Lo hizo con palabras elogiosas hacia el director de Sumar Arte, Ernesto "Tata" Mockert.



La iniciativa parte de un grupo de hacedores de la cultura que trabaja para impulsar diversas actividades artísticas. En la presentación asistió la Secretaria de Cultura, Magda Varisco y demás integrantes del gabinete municipal y concejales.



Varisco destacó que "esto no es algo que vamos a hacer, sino que estamos presentando en sociedad algo que ya se viene trabajando desde hace tres meses, que es Sumar Arte".



El jefe comunal definió que "desde nuestra gestión no creemos en el pensamiento totalitario y que las cosas se generan únicamente desde los gobiernos, creemos que la sociedad como un elemento vivo tiene que ver con el pueblo y que éste genera sus propias iniciativas. Tiene que ver con la identidad argentina, entrerriana y paranaense de no pedir permiso, de llevar adelante distintas iniciativas. Esto pasa en el arte también, y como gobierno lo que hemos hecho es tomar una iniciativa que estaba en Paraná, de llenar todos los espacios públicos con música, stand up, teatro", enumeró.



En ese sentido Varisco sostuvo que "a partir de esto el Estado tiene que sostener, desarrollar, financiar lo que es este programa, por eso más que orgulloso de que a tres meses de sus realizaciones, hoy formalizamos este programa Sumar Arte que lo que hace es recoger la capacidad de fiesta en el mejor sentido de la palabra, transmitir vivencias, tradiciones y este programa corporiza una iniciativa que rondaba en la sociedad paranaense. Y entre sus cultores está el amigo Ernesto Mockert siempre coherente en su pasión por la música en sus distintas vertientes y con virtudes que tienen que ver con la tolerancia con el respeto del otro y entender que dentro del arte no hay ideologías partidarias, excluyentes, sino que por el contrario queremos escuchar al otro que piensa diferente y nos enriquezca y eso tiene que ver con la unidad del pueblo argentino".



El presidente municipal dijo que destacaba a la persona de Mockert "por ser una figura incorruptible de la sociedad paranaense, donde han pasado distintas maneras de manejar la cultura y hay coas que no se compran y no se venden, como ha sido su prédica a favor de la multiplicidad de voces".



A su vez Mockert dijo estar "agradecido con Sergio por abrazar este proyecto y trabajando mucho no solo en las cuestiones prácticas, sino debatiendo y generando ideas, que el arte se potencie y además aparezcan otros espacios para el disfrute de la cultura. Estamos muy motivados, haciendo relevamiento de los espacios físicos que posee la Municipalidad y encontramos que hay para generar mucha movida que tenga que ver con la expresividad y la creatividad de la gente".



Mockert detalló que "se van a implementar quince talleres culturales desde junio, luego de un trabajo de convocatoria hecho entre abril y mayo. Se van a implementar en diferentes barrios, clubes, comisiones vecinales y en ámbitos de la Secretaría de Cultura como en el Juanele, el Museo de la Ciudad, entre otros".



También anunció la "reapertura de la sala mayor del centro cultural Juan L. Ortiz y a partir de julio vamos a operar desde ese lugar con ciclos que históricamente se hacían allí, con movidas que tienen que ver con la música, el teatro, el stand up, las artes plásticas; lo mismo con el centro cultural Gloria Montoya que está prácticamente próximo a rehabilitarse plenamente. Otro ámbito será la Sala Mayo, multidisplinario y multifuncional, en un lugar privilegiado para funcionar y dará muchas satisfacciones".

En breve se lanzará un calendario de actividades artísticas y culturales en el Museo de la Ciudad, "en un espacio más reducido, íntimo, promoviendo talleres literarios y música con perfil más íntimo, con stand up, con mayor proximidad entre el espectador y el artista. Lo mismo en el Museo de Sitio, Casa de la Costa y Museo del Deporte, próximo a inaugurarse".



Agregó que "vamos a promover un ciclo de salsa denominado 'Paraná en su salsa', una convocatoria de bandas y artistas, vuelve La Rockería del Juanele, el ciclo 'Íntimo y Acústicos' ?en el Museo de la Ciudad- con exponentes del jazz, blues, folclore y tango. También convocaremos a solistas para un ciclo que emitirá en forma radial por FM 88.1 Costa Paraná ".



Entre las mayores ambiciones informó que hará "una convocatoria a artistas y realizadores audiovisuales, que son expresiones que se han expandido y han dado satisfacciones a la ciudad. Sería fantástico volver a recuperar una muestra de cine independiente que supo tener Paraná de nivel internacional; al igual de la muestra de teatro independiente de relieve nacional". Confirmó la convocatoria al Feicac 2017, en próximas semanas.



Dijo que con Nación y Ciudad de Buenos Aires "se iniciaron los primeros lazos de cooperación para desarrollar un intercambio y con la vecina Santa Fe y otras ciudades de la provincia, como con Concepción del Uruguay, que ya hubo contactos".



Finalmente esbozó la idea de realizar "una Bienal de Arte Joven, para todas las disciplinas creativas y generar un polo de desarrollo y atracción y ser una vidriera de la ciudad y para los artistas, pero tratado esto como una política de Estado".