Bordet recorrió el buque que llevará 38 mil toneladas de oleaginosas a China

La operación

El gobernador Gustavo Bordet recorrió este martes el buque de ultramar anclado en el puerto de Diamante que embarca 38.000 toneladas de oleaginosas con destino a China, previo paso por Bahía Blanca. El récord histórico en el volumen de carga se hace posible gracias al dragado que llevó adelante el gobierno entrerriano junto a la empresa Cargill.La operación representa una evolución clave para la producción provincial y un considerable aporte de mano de obra en la ciudad. Además, este martes se firmó el contrato para dar inicio a la obra de acceso al puerto.Bordet, junto al intendente de Diamante, Lénico Aranda, estuvieron en el puerto donde el sábado ancló el barco de ultramar tipo Panamax, que tiene una capacidad de carga aproximada de 90.000 toneladas, y procedió a ocupar sus bodegas con soja proveniente de la cosecha gruesa entrerriana. El trabajo se concreta en forma permanente durante 10 días y la carga va con destino a China.También estuvieron en la recorrida el ministro de la Producción, Carlos Schepens; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el diputado provincial, Juan Carlos Darrichón; y el presidente del Ente Autárquico Puerto Diamante, Luis Stello, entre otros.En ese marco, el gobernador sostuvo que tener operativo este puerto "no sólo significa economía en costos para los productores, que van a tener una merma considerable en cuanto al precio de transporte, sino también para lo que es generación de fuentes de trabajo y empleo en este puerto de Diamante".Asimismo, consideró que "lo más importante es que este dragado posibilita el mantenimiento por tres y cinco años, con lo cual se asegura el flujo de operatividad del puerto, y nos pone a pensar en ir por más: reformular el muelle para poder cargar contenedores en el futuro y sacar otras economías regionales que pueden ir con destino a distintos puertos del mundo"."Esto es un gran avance y nos pone muy felices, porque junto con Concepción del Uruguay tenemos operativos ya dos puertos y esperamos antes de fin de año tener operativo el de Ibicuy, que es el gran puerto de ultramar de la provincia de Entre Ríos", acotó.En cuanto al posicionamiento de la provincia en el mercado mundial, Bordet opinó que "la mejora sustancialmente, primero en materia de precios en cuanto al transporte de los productores, pero también en cuanto a logística, porque hasta hoy la producción entrerriana salía por Rosario o Buenos Aires, con lo cual esto representa tener soberanía portuaria, tener la independencia en cuanto a poder manejar el sistema portuario".En ese sentido, Bordet sostuvo que en adelante hay que "asegurar frecuencias con las marítimas, algo que venimos desarrollando en Concepción del Uruguay", y también adelantó que se están "haciendo alianzas estratégicas con el puerto de Montevideo para exportar la producción avícola, que se hace por contenedores, ya que por primera vez se está exportando en contenedores desde la provincia, y eso se hace vía Montevideo".Además, "estamos buscando las líneas operativas que mejor posicionen a los precios de nuestros productos en el mercado mundial", resaltó el mandatario y recordó que "hemos estado también en otros destinos del mundo, como Dubai, para obtener una plataforma para poder generar un nodo de distribución de los productos entrerrianos que van a Asia. O sea pensar en el futuro para la exportación entrerriana que puede ser sostenible".Consultado si se piensa profundizar el calado del puerto de Diamante, respondió en forma afirmativa: "venimos conversando con las autoridades portuarias del gobierno nacional para poder tener el dragado en consonancia con lo que es la hidrovía del río Paraná y en esto somos muy optimistas pero con esto que hemos realizado estamos en condiciones de generar esta operatividad"."Es muy importante poder tener la misma sintonía de calado y mantenimiento que tiene la hidrovía. Eso le va a dar una proyección sostenible. Hoy tenemos asegurado entre tres y cinco años pero hay que hacerlo definitivo. Ahora tenemos que trabajar mucho en la logística y asegurar el volumen de carga que también le dará frecuencia al puerto", remarcó Bordet.Luego agregó que este martes se firmó el contrato para dar inicio de obra de todo el acceso al puerto de Diamante, que se realizará a través de Vialidad Provincial, "que representa seguridad en materia vial".Al bajar del buque, donde dialogó con el capitan del Panamax, dijo que "tiene el tamaño justo para pasar por el canal de Panamá. Es un buque que recorre los mares del mundo y que pueda estar anclado en Diamante es una gran noticia. Es la posibilidad de poder tener una política exportadora con costos competitivos para nuestros productores y darle trazabilidad también a otras economías regionales. Poder sacar desde aquí contenedores es el paso siguiente que nos queda y generar además fuentes de trabajo".La carga se realiza en forma permanente durante diez días, en continuado por la noche, hasta que complete la carga que permite el calado de 25 pies que tiene ahora el puerto de Diamante y el canal de acceso donde trabajó la draga recientemente para permitir esta operación.En este sentido, Stello precisó que por eso que "se cargarán aproximadamente 38.000 toneladas de soja, lo que significa un record histórico para Diamante ya que los últimos barcos habían cargado entre 28.000 y 30.000 toneladas. Esto hace que este buque no va a recalar para su recarga en Rosario, sino que lo va a hacer directamente en Bahía Blanca".Stello explicó que "Diamante ha sido un puerto que en su historia, especialmente en los fines de los 90 y principio de 2000, tuvo mucho acceso de buques de estas características. Después, por distintas circunstancias, una de ellas la construcción del puente Victoria Rosario, hizo que la logística, la economía del transporte por agua, se modificara y fueron paulatinamente bajando la cantidad de buques que se llegaban a ese puerto y el último buque que hubo de estas características fue en el año 2003"."El dragado es uno de los factores fundamentales para que ingresen al puerto buques de gran calado. El puerto estaba activo para barcazas o buques chicos, no para estos buques. Esto tuvo que ver con el diseño de la política del gobernador Bordet de reactivar los puertos de Entre Ríos, entre ellos el de Diamante, proveyendo las actividades necesarias para proceder al dragado en este caso puntual en un convenio que se hizo con la firma Cargill que tiene en el lugar una terminal privada que confluye con la terminal provincial. Ese esfuerzo mancomunado hizo que se pudiera dragar y consecuente que rápidamente viniera un barco de gran calado al puerto de Diamante", afirmó Stello y remarcó que la operatividad en Diamante se inscribe en el plan de reactivación portuaria que lleva adelante el gobierno provincial, con tareas importantes también en Concepción del Uruguay e Ibicuy.Por otro lado, el funcionario explicó que el buque que cargará soja hasta el jueves con destino a China tiene bandera de las islas Marshall, una isla centroamericana, con un capitán y un primer oficial griego y la mayoría de la tripulación filipina.Por su parte, el fiscal Julio Rodríguez Signes, mencionó que este barco llegó el sábado después de muchos años, para cargar directamente desde el puerto de Diamante gracias a las tareas de dragado. "A Diamante llegamos con 25 pies de profundidad por la red de navegación troncal pero el acceso al puerto que es un canal tiene menos todavía, hace bastante que no se draga, tiene el problema del arroyo La Ensenada que le deposita sedimentos permanentemente entonces ese canal pierde aptitud para recibir un barco".Dijo además que Fiscalía también se ocupa de viabilizar que, a través de la empresa que coparticipa al puerto que es Cargill, se pueda dragar en conjunto y hacer que llegue un barco de carga. "Esa es la primera parte, lo ideal sería tener una zona logística industrial que haga en la escala entrerriana algo similar a los que se hacen las industrias alojadas en Rosario. Es uno de los temas que más me enfoca", explicó el fiscal.Indicó que además está funcionando el puerto de Concepción del Uruguay, que está operativo, y que el de Ibicuy, que es de aguas profundas naturales y tiene un acceso nuevo y un muelle. Indicó que en este último faltan obras de infraestructura y que el gobernador llamará en los próximos días a un concurso de proyectos integrales para el sector privado.