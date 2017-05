ATE y UPCN rechazaron el 21% de suba salarial que ofreció el Gobierno

Los gremios estatales rechazaron el ofrecimiento de suba salarial del 21 por ciento anual en cuatro tramos realizado por el gobierno provincial en el marco de un nuevo encuentro paritario concretado hoy en la secretaria provincial de Trabajo.



En concreto, al 6 por ciento que ya se viene abonando desde marzo y el 3 por ciento desde mayo, se agrega el 6 por ciento a pagar con los haberes de julio y el 6 por ciento en octubre, más el compromiso de revisar los sueldos en caso de que la inflación supere ese porcentaje.



Pasaron a cuarto intermedio hasta el jueves de la semana próxima a las 17hs.



"ATE rechazó rotundamente la propuesta del gobierno. No la vamos a analizar", sentenció ante Elonce TV, Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos. Y en esa línea exigió al Ejecutivo provincial "una propuesta seria e integral que pueda ser analizada por los trabajadores".



"No nos sentimos defraudados, sino extremadamente dolidos porque después de tanto tiempo y la expectativa ante el anuncio del gobernador de hacer una propuesta diferente integral y superadora, nos vamos con las manos vacías", indicó el sindicalista.



"Esperamos que en una semana tenían el tiempo necesario para afilar los números y traer una propuesta para ser debatida porque estamos lejísimos del ideal", apuntó Muntes.



El cuerpo de delegados de ATE Entre Ríos se reunirá este miércoles. Y según señaló el dirigente, "el gobierno reconoció el aumento de la inflación pero que en la propuesta, sigue en baja".





Por su parte, Carina Domínguez por UPCN, manifestó la "preocupación y malestar" reinante entre los representantes paritarios, porque esperaban "otro resultado de la paritaria".



"Nos vamos disconformes con esta reunión porque es imposible que después de 70 días de espera, nos vengan con una propuesta como esta", sentenció.



UPCN ratificó en la oportunidad, la movilización convocada para este viernes a Casa de Gobierno, "para demostrar el descontento y el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno". "Si bien la cláusula gatillo es una opción para que la inflación no deteriore el salario de los trabajadores, con estos números no hay una recomposición mínima para los trabajadores. Tampoco podemos olvidarnos de lo que perdimos en 2016", argumentó Domínguez.



"La voluntad del gobierno, como todos los años, es seguir como política pública recomponiendo el salario de los trabajadores llevando adelante la mejor propuesta alcanzable por la provincia y en el marco de un diálogo fructífero. Es por esto que vamos a continuar reuniéndonos, estamos haciendo el máximo esfuerzo", puntualizó el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.



Por su parte, desde el Gobierno valoraron la mejora de la propuesta salarial y subrayaron que durante el dialogo también se hizo alusión a la restitución del 0,5 por ciento de los aportes patronales al Iosper que se materializan a partir del mes de marzo, lo cual representa una inversión de más de 80 millones de pesos por parte de la provincia.



