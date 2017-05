Fraude millonario al Pami: Detectaron recetas presentadas por afiliados muertos

Cifras

La Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, presentó un informe sobre las múltiples pesquisas iniciadas, en todo el país, por presuntas defraudaciones contra la administración pública en perjuicio de la Obra Social de los Jubilados, derivadas de la entrega de medicamentos para personas diabéticas, que habría generado un perjuicio económico de $20.000.000.En las maniobras están involucrados funcionarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), titulares, directores técnicos, empleados de farmacias y distintos particulares. Asimismo, el entrecruzamiento de datos permitió establecer los vínculos entre distintas jurisdicciones, donde un mismo profesional y/o afiliado y/o tercero intervenía en las maniobras, como así también se determinó que se enviaban medicamentos y recetas entre diversas jurisdicciones.El informe elaborado por el equipo que encabeza Javier Arzubi Calvo, señaló tres modalidades bajo las cuales se perjudicó económicamente al INSSJP. La primera de ellas consistió en simular la provisión de tiras reactivas e insulina, en fechas posteriores a su fallecimiento, mientras que la segunda maniobra abarcó a farmacias ?de distintas jurisdicciones del país- que presentaban recetas del Instituto, para su facturación y cobro con troqueles presuntamente apócrifos.La tercera modalidad defraudatoria utilizó el "Padrón de beneficiarios diabéticos".En 2012, la Subgerencia de Medicamentos del INSSJP advirtió un crecimiento desproporcionado en el requerimiento de insulina y tiras reactivas, por lo que se procedió a dar de baja el padrón y confeccionar uno nuevo. Así se hizo un relevamiento del que resultó que la mayoría de los afiliados que no se reempadronaron, no padecían diabetes ?por lo que no necesitaban la provisión de los insumos-, al tiempo que desconocían a médicos que habían prescripto la medicación y las personas que habían retirado los remedios.A su vez, el informe de la UFI-PAMI señala el estado de las investigaciones en curso, a lo largo del país. Así, se evidencia que en Santiago del Estero, la Fiscalía Federal N°1 de dicha jurisdicción investiga a 29 farmacias que presentaron al cobro recetas con datos de afiliados sanos o que estaban fallecidos.La pesquisa efectuada por la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, detectó la utilización de los datos de 145 afiliados fallecidos, en cuyo nombre se presentaron 744 recetas a 100 farmacias que dispensaron insulina y tiras reactivas.En Córdoba, la Fiscalía Federal N°2 investiga la dispensa efectuada por 100 farmacias usando los datos de 582 afiliados no reempadronados o fallecidos, al tiempo que se detectó que dos farmacias presentaron al cobro recetas con troqueles apócrifos en las que se empleaban los datos de 17 afiliados.La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay investiga a diversas farmacias por la provisión de medicamentos a pacientes fallecidos. La Fiscalía Federal N°2 de Corrientes, en tanto, investiga a 25 farmacias por entregar medicamentos a 80 personas muertas, al tiempo que otras tres simularon la dispensa a 29 afiliados, mediante la presentación de recetas con troqueles apócrifos.Veinticinco farmacias tucumanas están en la mira de la Fiscalía Federal N°1 por la comercialización espuria a nombre de 30 afiliados fallecidos, al tiempo que otras dos farmacias presentaron troqueles falsos insertados en las recetas.A su turno, en Misiones, trece farmacias son investigadas por 101 recetas presentadas a nombre de 16 personas muertas, al tiempo que se detectaron 46 casos por la inserción de troqueles de dudosa procedencia.En La Rioja, ocho farmacias son investigadas por la falsificación de troqueles en unas 326 recetas, a las que luego se agregaron otras dieciséis, mientras que en Chaco y Roque Sáenz Peña hay dos denuncias, en relación a dos farmacias, por tentativa de defraudación mediante la inserción de troqueles.La Fiscalía Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires tiene en la mira a 40 farmacias por dispensar medicamentos para 50 afiliados que se encontraban fallecidos.En la Provincia de Buenos Aires, las investigaciones se replicaron en Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, Tres de Febrero, Mar del Plata y Arrecifes. En tal sentido, la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora investiga el consumo de insulinas y/o tiras reactivas por parte de afiliados fallecidos, en las que están involucradas 54 farmacias que presentaron recetas de 380 personas, mientras que la Fiscalía Federal N°2 de Morón analiza la dispensa irregular en 46 farmacias de tiras reactivas para 142 afiliados.En la localidad de San Isidro se investiga a los titulares de una farmacia que habrían intentado cobrar al INSSJP la provisión de 514 medicamentos para 54 afiliados, mediante troqueles apócrifos. Igual maniobra investiga la Fiscalía Federal de Tres de Febrero, respecto a una farmacia que presentó 120 recetarios con troqueles falsos.Por último, la Fiscalía Federal de Quilmes analiza la denuncia del consumo de medicamentos por parte de 149 afiliados fallecidos, en las que están involucradas 433 recetas presentadas por 29 farmacias de la localidad.También, en Mar del Plata, las fiscalías de la jurisdicción investigan la intervención de 15 farmacias en la provisión de tiras reactivas a 18 afiliados fallecidos y la dispensa irregular de medicamentos con troqueles y fechas de vencimiento adulterados. Por último, en la localidad bonaerense de Arrecifes, la Fiscalía Federal de San Nicolás inició una pesquisa por la inserción de troqueles en las recetas correspondientes a 80 afiliados. Fuente: (Misionesonline).-