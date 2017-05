Presentaron plan para combatir robo de celulares: Habrá que validar las líneas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó el lanzamiento del programa "Registrá tu línea y hablá seguro", mediante el cual los teléfonos celulares "estarán a nombre de su dueño y aquellos que sean robados no podrán ser reutilizados"."Estamos presentando un sistema que busca proteger a la gente, combatiendo un problema cotidiano que nos importa a todos: el robo de teléfonos celulares", señaló Bullrich.El Gobierno habilitó un registro oficial que busca evitar que los teléfonos robados puedan ser reutilizados.Es un trámite que apunta a los usuarios de planes prepagos, ya que los que cuentan con un abono mensual ya figuran como titulares en las compañías prestadoras del servicio. Según cifras oficiales, el primer grupo es mayoritario: representa casi el 80% de todos los clientes.El procedimiento promete ser rápido, vía telefónica. Sin embargo, puede haber ítems más específicos. "El sistema funciona conectado con el Veraz y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), por lo que puede hacer consultas sobre los últimos domicilios o hasta preguntar si conoce a una determinada persona", detallaron fuentes que participaron del diseño de la iniciativa. El trámite también se podrá realizar en puestos fijos.La validación de la línea también permite vincularla con el número de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI), un código único que identifica cada equipo y permite bloquearlo en el caso de un robo o un extravío. "Es algo automático. El usuario no necesita conocer ese número", aseguraron los especialistas.. Aquellos que adquieran una nueva deberán hacerlo para poder utilizarla.. "Automáticamente se da de baja la línea y se bloquea el IMEI. Ese código, que es como una especie de número de motor de un auto, entra en una "lista negra" y no se puede volver a utilizar. Si alguien le quiere colocar un chip, le va a aparecer un mensaje que le indica que el equipo no está habilitado", explicaron desde el Ministerio que encabeza Patricia Bullrich.La resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y Comunicaciones está destinada a validar las líneas de telefonía móvil de los clientes prepagos. Su reglamentación está a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).Por último, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, confió en que a partir de la iniciativa, "el 100 por ciento de los teléfonos en Argentina van a estar registrados y todo celular robado no va a poder reutilizarse"."Trabajar en equipo es la base para cambiar el país y está campaña es el resultado de ello", precisó el ministro de Comunicaciones.