Una vez más, Santa Cruz no tendrá clases por una semana

Los docentes de Santa Cruz no darán clases esta semana, conflicto que viene desde marzo y, además, participaron de otras actividades coordinadas con la Mesa de Unidad Sindical y la CTA Autónoma.



"Hoy estamos en el Banco Santa Cruz con la campaña 'andate de un banco que te roba', para que se estatice o que podamos elegir el banco donde cobrar nuestro sueldo", contó a Télam Ezequiel Alós, titular de la filial Río Gallegos de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac).



Tanto la Adosac, como la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) rechazan que el gobierno provincial proponga un diálogo con un temario cerrado y a cambio del regreso a las aulas, en torno a lo que giró la discusión en la reunión del viernes, que pasó a cuarto intermedio para mañana.



"Vamos a asistir porque no queremos que se cierre la paritaria y queremos soluciones, pero no bajo ninguna condición o extorsión, vamos a discutir en una paritaria libre y no en una conciliación encubierta ", subrayó el titular provincial de Adosac, Pedro Cormack.



Hoy además, los padres unidos fueron recibidos por el nuevo vocal por los padres en el Consejo Provincial de Educación, Juan Manuel Canales que planteó que los docentes busquen otra forma de reclamar sin afectar a los chicos y judicializar el reclamo. "Tienen un chip, esto es más de lo mismo", dijo a Télam la vocera gremial Nahir Castillo.



Adosac y los padres asistieron el miércoles, a una reunión con Félix Lacroze, subsecretario de Coordinación Administrativa del equipo del Ministro de Educación Esteban Bullrich, de la que salieron sin respuestas concretas a la demanda de urgente inicio de clases.



En ese encuentro los padres y docentes concluyeron en que no habrá una solución antes de 15 días entre las autoridades de la provincia y de la Nación, y que el gobierno nacional no aportará a la solución del conflicto docente, más que 20 millones de pesos a la cuenta Fonid como en 2016.



Las autoridades nacionales y provinciales analizaron la jornada extendida como herramienta para recuperar las clases a partir del segundo semestre, lo que demandaría el pedido de espacios a otras instituciones, dado que la mayoría de las escuelas no se encuentran en condiciones edilicias o no tienen espacio porque funcionan varias instituciones en un solo edificio.