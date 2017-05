FPV, en contra del aumento del boleto: "Pedimos primero la mejora del servicio"

Política Concejales aprobaron la nueva tarifa del transporte urbano de Paraná

Durante una sesión extraordinaria celebrada este lunes y en el marco de un controvertido debate, el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná sancionó sobre tablas y por mayoría el nuevo cuadro tarifario que regirá la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivos.Al respecto, Cristina Sosa, concejal del FPV, explicó aque "como frente planteamos nuestro rechazo absoluto a un aumento del 25% vacío de contenido. En ningún momento quedó plasmada la necesidad imperiosa de tratar la mejora de la calidad del servicio. Desde el Frente para la Victoria estamos pidiendo mejores frecuencias, que los colectivos estén más limpios, que la gente no viaje como sardinas en los horarios pico y que de una vez por todas haya colectivos para la accesibilidad".Manifestó que el aumento de la tarifa se argumentó con el informe de técnicos contadores. "El informe es muy genérico. No estamos en contra de que a las empresas les vaya bien, con la historia que tiene esta empresa en la ciudad podría demostrar que le interesan los usuarios", agregó.Señaló que presentaron un proyecto pero no ganó en la votación. Además, plantearon la necesidad de incluir a la ciudadanía en el órgano de control. "Se le negó la participación a los paranaenses. Uno tiene una postura, pero es bueno apoyarse en lo que piensa el destinatario final del servicio. Hay queja permanente y se naturalizó que tiene un servicio deficiente", finalizó.