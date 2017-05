Impulsan paro de docentes universitarios por tiempo indeterminado

En lo inmediato, y sin un nuevo llamado por parte del Ministerio de Educación, resolvieron ir a la huelga hoy, pero no bajo el paraguas de Conadu, la federación a la que pertenecen a nivel nacional, sino de Conadu Histórica. Junto a los profesores de la UNR se plegarán a la medida sus pares de la UBA, el Litoral, Entre Ríos, Cuyo, Tucumán, Comahue y otras 19 universidades. En el caso de la Tecnológica Regional Rosario, un sector de los profesores (agrupados en Sidut) adherirá hoy, mientras que los que quedaron agremiados en Fagdut lo harán mañana.

Tras la "contundente" Marcha Federal Universitaria que los profesores de todo el país protagonizaron en la ciudad de Buenos Aires hace ya casi dos semanas, el gobierno nacional no volvió a convocar a los gremios.



Aun así, en su último plenario de secretarios generales del 23 de mayo pasado la Conadu resolvió exigir a las autoridades educativas una nueva propuesta salarial superadora "antes de fin de mes", bajo la amenaza de que si la cita no se concretaba se reiterarían las medidas de fuerza.



Su par Conadu Histórica, en cambio, no otorgó tanto plazo y convocó a una nueva huelga nacional para hoy.



"Luego de más de 30 días de paro, seis mesas paritarias, cientos de clases públicas y una masiva movilización universitaria, el gobierno sigue sin dar una respuesta satisfactoria a los reclamos de la docencia", recordaron desde el gremio.



A esa federación pertenece el Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Sidut), al que adhiere un sector de los profesores de la UTN Rosario.



"El Ministerio de Educación de la Nación continúa dilatando y no dando respuestas a los justos reclamos de la docencia universitaria,", por lo que "crece el malestar", sentenciaron.

Fuente: La Capital