El Gobierno defendió el acuerdo para controlar el presentismo de estatales

Política Controlarán cumplimiento de horario estricto a empleados públicos nacionales

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra defendió el acuerdo paritario firmado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que prevé un plus por productividad y presentismo cuestionado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el otro gremio del sector."Esta paritaria fue importante para la transformación y mejora del Estado que estamos construyendo y es que por primera vez ponemos sobre la mesa el presentismo por un lado, y la productividad por el otro", explicó el funcionario en declaraciones aIbarra planteó que "el corazón del tema es jerarquizar el empleo público", y añadió que "como parte de este plan: primero cumplamos con el presentismo generando un mayor control"."Una de las primeras quejas que aparecieron cuando estábamos negociando fueron unos afiches de ATE que decían 'No al presentismo. No a la productividad'. Entonces ellos mismos se pusieron enfrente", se defendió.Dijo también que "de no ser así, sería perfecto que podamos conversar. Vamos a buscar que en cada ministerio o secretaría se identifique aquella meta que sea medible".Acerca de las críticas al control de los datos biométricos, el titular del Ministerio de Modernización consideró que "el problema no es esto sino que se cumplan los límites de licencias y haya una buena administración de las mismas, y así premiar el presentismo con un sistema cuatrimestral"."Por otro lado, lo que va a dar un cambio importante y que sea visible para la sociedad es que el Estado tenga objetivos. Y que si se cumplen, tengan premio", remarcó.La nueva paritaria de los trabajadores del Estado Nacional regirá entre el 1 de junio próximo e igual período de 2018 con una mejora salarial del 20 por ciento pagadera en tres tramos y con una cláusula gatillo por inflación y pagos por presentismo.Ese ítem de 1.300 pesos mensuales se computará por cuatrimestre, totalizará 5.200 pesos por pago total y comenzará a aplicarse en octubre, contemplando junio, julio, agosto y septiembre.