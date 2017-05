Militantes radicales de la provincia almorzaron en Club Universitario

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

Un almuerzo se concretó este domingo en Club Universitario. "Fue una convocatoria abierta", remarcó Fabián Rogel. Se trata de una propuesta de Alternativa Radical en la que se abordaron temas vinculados a la Patria, Radicalismo y Cambiemos.



En diálogo con Elonce TV, Rogel dijo que "fue un acto que colmó las expectativas. Los organizadores fueron un conjunto de militantes. Empecinadamente no nos convencemos a la idea de que la política se resuma a un contacto virtual. Creemos que han cambiado las cosas pero bajo ningún punto de vista nos haremos al costado a lo que es el desarrollo de las formas y las nuevas maneras de comunicarse con la gente".



En ese sentido, aseguró que "creemos en la movilización, en el contacto con la gente, en la mística de la política, porque ningún proyecto político, sobre todo cuando vienen horas difíciles, se sostiene si no hay compromiso. Hay que ensamblar las nuevas formas de comunicación".



Asimismo, consideró que "el radicalismo no está bien y tiene que entender que tenemos responsables dentro de esta alianza. Si no nos ponemos a funcionar como corresponde, si hay muchos candidatos y nuestros rezongos son pura y exclusivamente por espacios de poder y no le decimos a la sociedad cuáles son nuestros puntos de vista de cómo queremos colaborar dentro de Cambiemos, nos vamos a diluir".



Del almuerzo participaron alrededor de 1460 personas, en su mayoría de Paraná, pero hubo representantes de los distintos departamentos de la provincia. Elonce.com