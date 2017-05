Para Bordet, "el peronismo está en un proceso de búsqueda de liderazgos"

Sobre la interna peronista

Sobre la pulseada por la Coparticipación Federal

Habló de la relación con Macri

De cara a octubre

Hoy por hoy no vislumbro que haya ningún liderazgo nacional en el peronismo", aseguró el gobernador Gustavo Bordet durante una extensa entrevista que le concedió a diario. "Se han cumplido ciclos en estos últimos 12 años, claramente perdimos una elección y en el peronismo es tiempo de que la dirigencia joven y dirigentes intermedios tengan la posibilidad plena de desarrollar un proyecto político propio", sostuvo el mandatario provincial.Habló de la capacidad de adaptación que tiene el peronismo, dijo que no ve liderazgos nacionales, sostuvo que hay ciclos que cumplieron su tiempo y se refirió a la necesidad de darle espacio a la dirigencia joven e intermedia para desarrollar un proyecto político propio.Se refirió a las conversaciones con el massismo en la provincia y ratificó que facilitará todo para que quien quiera presentarse en las PASO lo pueda hacer.Por otra parte, expresó que Macri "está haciendo esfuerzos importantes para que la Argentina tenga desarrollo y crecimiento"."Hoy el peronismo ha mutado, ha cambiado de acuerdo a los tiempos que corren, con una democratización importantísima. Tiene una característica de verticalidad, es cierto, distintiva del movimiento. Pero con un proceso democrático que conserva el respaldo al desarrollo social de los sectores que menos ingresos tienen en el marco de la redistribución", respondió cuando le preguntaron si queda algo en pie del peronismo del 45."Hoy por hoy no vislumbro que haya ningún liderazgo a nivel nacional. Hoy el peronismo está en un proceso de búsqueda y esos liderazgos tienen que surgir de la democracia plena partidaria en cada uno de los distritos", sentenció el mandatario provinicial.Para Bordet, el peronismo de los ´90 y el kirchnerismo, cumplieron su ciclo. De igual manera, aclaró: "Lo cual no significa que uno abjure o reniegue de muchos logros que se consiguieron en esos 12 años, pero claramente perdimos una elección y hoy se necesita una propuesta superadora. En el peronismo es tiempo de que la dirigencia joven y dirigentes intermedios tengan la posibilidad plena de hacer, de desarrollar un proyecto político propio"."Yo creo que hoy tenemos un proceso similar al que se vivió entre el 83 y el 87 cuando se da la renovación. Es lo que se necesita ahora, pero esto lleva un proceso. Hay avances, hay retrocesos, pero creo que vamos en un camino que no tiene vuelta, que es hacia la renovación. Lo que asomó a mediados de los 80 con Cafiero fue lo que posibilitó la supervivencia del peronismo, y culminó en aquella histórica interna con Menem", rememoró.Para el gobernador, la interna debe ser por consenso político. "No voy a poner ningún impedimento, absolutamente ninguno, voy a facilitar todo para que quien quiera presentarse en las PASO lo pueda hacer", prometió.También sostuvo "no hay una homogeneidad" entre los gobernadores del Partido Justicialista. "Sí existe es un común denominador que son los problemas que tenemos en cada una de nuestras administraciones; en cómo encontramos las soluciones a nuestros problemas y también algo muy importante. Nosotros no nos sentamos un grupo de gobernadores con el fin de llevarle planteos extorsivos al Gobierno nacional para que nos dé más recursos o más obras".Alfonsín proponía un 50 por ciento para provincias y el otro para la Nación. Nunca se efectivizó. En el 91 a las provincias nos quitaron 15 puntos y nos transfirieron la salud, la educación, etc. El peor de los escenarios. Cuando asumí, la relación era de 75 y 25 por ciento. Hoy recuperamos seis puntos. Hubo un fallo judicial. Yo creo que fue importante.-Y... la verdad, hubiese preferido que el fallo saliera antes, pero bueno... son las cosas que uno nunca entiende del Poder Judicial.-O se entienden demasiado, son obvias a veces. A mí me hubiera gustado que este acuerdo se hubiese dado antes, pero lo cierto es que esto obligó a que nos sentemos con el Gobierno nacional a encontrar un criterio dentro de la responsabilidad que nos permita recuperar los fondos que fuimos cediendo. Y lo hemos logrado de manera progresiva, hoy tenemos 6 puntos recuperados y cuando termine la gestión estaremos promediando los 15 puntos.-Creo que el Gobierno está haciendo esfuerzos importantes para que la Argentina tenga desarrollo y crecimiento, lo cual no quiere decir que las medidas que toma estén dando los resultados que todos necesitamos. Hay altas tasas de interés que impiden la inversión, alta inflación que castiga a los sectores más humildes, está el aumento brutal de tarifas que golpeó a los sectores de consumo y trabajo y que produjo una iniquidad muy grande, porque todavía hay subsidios en Capital y Gran Buenos Aires que las provincias prácticamente no tenemos. Por ejemplo, la energía que en el interior es mucho más cara, sobre todo en Entre Ríos. Hay un dólar retrasado que perjudica las economías regionales y el sector exportador... Ah, y Macri tendría que tener una actitud más clara en derechos humanos porque eso sería una contribución, una ayuda importante para cerrar la grieta.Cuando le preguntaron por tres aciertos de su presidencia, enumeró: "Uno, el diálogo con las provincias sobre los recursos coparticipables. Dos, la deuda con los holdouts, volver a los mercados fue importante. Un país sin crédito no puede funcionar. Y tres, la política exterior en cuanto a lo que significa `volver al mundo´"."Es un gobierno elegido democráticamente y nosotros, como gobernadores, tenemos que garantizar esa gobernabilidad y tenemos que plantear nuestro punto de vista cuando no estamos de acuerdo como en esos casos que mencioné...como tampoco estamos de acuerdo en que no se salde nunca esta grieta que tenemos, entre buenos y malos".Al interrogarlo sobre cómo se sale de esa grieta, el gobernador respondió: "Son procesos... Creo que la sociedad está cansada de la grieta, no podemos estar siempre machacando sobre las diferencias. En honor a la verdad esto viene de mucho tiempo atrás, no es exclusivo ni de Macri ni del kirchnerismo, es algo que le diría que arranca en el 55, con el derrocamiento de Perón. Creo que hay que ir hacia una sociedad donde se pueda discutir con criterio y aceptar el disenso"."Creo en general que el escenario electoral en la Argentina va a ser tenso, pero no más que eso. No es una elección definitiva, no va a cambiar la mayoría en ninguna de las Cámara, por ejemplo. Eso sí, creo que es un error del Gobierno nacional decir que va a plebiscitar elección. No se termina el mundo en octubre, hay casos de elecciones de medio término que se ganan y otras que se pierden", subrayó el mandatario entrerriano y presidente del PJ.-En las provincias eso no existe, al menos en Entre Ríos y en muchas otras provincias. La realidad en las provincias es diferente de la que se observa y vive desde Buenos Aires.también le preguntó su opinión por la situación judicial de la ex presidenta, a lo que Bordet acotó: "Todos los que estamos en cargos públicos siempre estamos expuestos a rendir cuentas de nuestros actos y tenemos que hacerlo ante los organismos de control interno y la Justicia, que debe ser para todos y todos tienen que ser investigados en sus funciones. Mientras tanto yo no quisiera..."Respecto de la acumulación de bienes en 12 años de gestión kirchnerista, estimó: "Ella tendrá que demostrar que su patrimonio es legal y bien habido... Pero no me corresponde a mí abrir un juicio de valor sobre algo que tiene que ser estrictamente judicial".Cuando le consultaron si la imagina presa, Bordet se limitó a responder que a "eso tiene que decirlo la Justicia. A mí lo que me preocupa es el hoy, es cómo resolvemos los problemas. Este es un tema importante para un sector de la sociedad, pero no podemos estar todo el tiempo pendiente de lo que pasó. Para eso está la Justicia, para investigar y condenar, si cabe. Pero nosotros estamos para hacer que las personas vivan mejor".Finalmente, le preguntaron si cree que la Justicia argentina está a la altura en éste y otros casos, a lo que el gobernador sentenció: "Quisiera sinceramente que lo esté, pero cuando veo que sacan fallos como el de la Corte Suprema con el 2 x 1, la verdad que me genera una decepción enorme. Enorme.".