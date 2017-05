Un fiscal vinculó el caso Odebrecht con los bolsos de José López

El fiscal federal Federico Delgado advirtió que en la investigación por coimas y lavado de dinero entre la compañía brasileña Odebrecht y el gobierno argentino "el caso (del ex funcionario José) López es una de las principales fuentes de información".



En diálogo con radio La Red, Delgado indicó que se realizan "cruces" de información desde hace un mes. "Antes de que esto explote, se lo acercamos a todos los jueces que tienen algún vínculo con estos hechos", aseveró.



José López, el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación que dirigía Julio De Vido , está detenido tras arrojar dentro de un convento en junio del año pasado un bolso con varios millones de dólares, dinero que se sospecha provino de la corrupción.



Asimismo, Delgado dijo que mientras se espera la liberación de informes por parte de la Justicia brasileña "hay mucho que Brasil fue colgando en YouTube" para el que tiene interés en escuchar los testimonios. "Recomiendo fervientemente escuchar la de Emilio Odebrecht porque es muy reveladora", agregó el fiscal que ya indagó a uno de los testigos.



Delgado apuntó que cuando vio "la magnitud de lo que se viene" pidió "formar algún equipo y se tenga una sola voz para negociar con Odebrecht" para que "esto no termine con algo que no se pueda controlar y la Justicia sea poco eficaz", según informó la agencia DyN.



Respecto de la participación del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez como "lobbysta de Odebrecht" en el país, apuntó que también le informó "a jueces y fiscales".



"Rodríguez se anunciaba como representante de Odebrecht, era una cuestión oficial, había testigos. Hay muchas cosas que se pueden hacer acá sin esperar la nave que venga a salvarnos del exterior", finalizó.