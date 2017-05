Bordet, sin miedo a las internas, instó a "construir un peronismo fuerte"

El gobernador y presidente del PJ, Gustavo Bordet, convocó a "construir un peronismo fuerte que le devuelva al pueblo la dignidad y sus derechos para hacer grande esta patria", y a ir "todos juntos porque esa es la garantía de victoria". Fue durante un encuentro con militantes de agrupaciones kirchneristas en el Club Don Bosco de Paraná.



Bordet ratificó la necesidad de confluir en un frente electoral con partidos afines y acercar a "muchos compañeros que venimos de una misma raíz común para poder componer o constituir un gran frente político". Habló de la construcción de un frente político como siempre lo hizo el Peronismo desde el 46, como en el 73 y en el 2003. "En esto tenemos que aceptar las visiones diferentes que hay", aclaró.



También resaltó que sumar "no significa amontonar", significa "tener la inteligencia para poder generar la más amplia sumatoria en este frente político". Agregó: "Hay dos razones que lo explican: una que tiene que ver en estas elecciones de agosto y octubre y me corresponde como presidente del Consejo provincial tratar de buscar una síntesis entre todos los dirigentes de la provincia con responsabilidad de encontrar la conformación de una lista que mayoritariamente represente.



"Esto, que quede claro, no significa ponerle el dedo a nadie, no voy a poner arbitrariamente a nadie pero sí buscar los elementos de consenso. Y, por supuesto, que puede haber compañeros que no estén de acuerdo con ese consenso y lo más lógico es que así sea, están abiertas todas las puertas para ir a competir a las Paso. Pero tenemos que entender que en este 2017 cuanto más unidos vayamos más nos vamos a consolidar como alternativa superadora, es esto no es una cuestión de nombres".



La segunda razón que adujo Bordet se vincula al 2019. "Tenemos que ir hacia una reforma de la Ley Electoral vigente que nos posibilite que se garanticen elecciones internas en todos los municipios y en todos los pueblos. Ahí vamos a resolver los problemas que hoy nos quedan pendientes. Esas diferencias las podemos plantear en elecciones internas con una reforma que posibilite que cada uno presente su lista".



"A mí me tocó ganar y perder en elecciones internas. No tengamos miedo a que haya internas. No estoy para que después pasen por ventanilla a cobrar el hecho de que se tuvieron que bajar. El que quiera competir que compita, estas son las condiciones para lograr en 2019 la verdadera unidad para que el peronismo para poder seguir siendo gobierno en la provincia y recuperar los municipios. Ahora, el que pierde acompaña", aseveró.



Bordet expresó "un profundo respeto por la militancia, porque me considero un militante". Previamente hicieron uso de la palabra el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, el senador por Concordia, Ángel Giano, el ex secretario General de ATE, Edgardo Masarotti, la ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, y dirigentes de organizaciones políticas del kirchnerismo de Paraná y de distintos puntos de la provincia. Además se leyó un documento que nuclea al espacio.



También estuvieron presentes el diputado Pedro Báez, el dirigente del Frente Grande, Néstor Loggio, el ministro de Turismo, Adrián Fuertes, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, el secretario general de la CGT Regional Paraná, Oscar Barbieri, dirigentes de la Uocra y Camioneros, de la CTA, docentes , miembros del Partido Solidario, de la Corriente Peronista Descamisados, etcétera.



Luego de reiterar su decisión de abrir la posibilidad para que todas las agrupaciones puedan participar de las internas en el justicialismo, Bordet hizo una convocatoria a todos los sectores y organizaciones presentes para "no dividirnos, no pelearnos entre nosotros, no caer en la descalificación entre compañeros, el problema no lo tenemos nosotros acá dentro del peronismo".



"Tratemos de pensar en grande, y a veces deponer las actitudes individuales que va a haber tiempo para presentarlas en 2019", afirmó el mandatario, y agregó: "pero ahora tenemos que ir todos juntos, ahora tenemos que ir hacia una victoria en agosto y en octubre, porque ese es el mejor recuerdo a la memoria de Néstor Kirchner".



Bordet se remitió a su militancia dentro del peronismo, narró anécdotas y reivindicó las gestiones de los últimos 12 años en la Nación y en la provincia: "El Pato no está acá, pero lo quiero decir: trabajamos y militamos en un mismo sentido de acción y hablamos permanentemente" señaló.



"Tengo la autoridad moral para hablar de varios temas", continuó Bordet, "porque convengamos que cuando me tocó asumir era el peor de los escenarios. Con una fragilidad institucional extrema, con una derrota electoral en la Nación y habíamos perdido la mitad de las intendencias que teníamos", detalló.



Destacó la obligación de "cumplir con premisas que eran irrenunciables", entre ellas que "no se despidió a ningún trabajador", y reiteró "la responsabilidad, todos los meses, de que 90 mil trabajadores públicos, más los jubilados, puedan cobrar sus sueldos en tiempo y forma".



"Hay que gobernar para todos, para los que nos votaron y para los que no. Esta es la tarea que me cabe y es la tarea que voy a seguir desarrollando, porque esto es lo que nos va a dar fortaleza para poder decirle a los entrerrianos que tienen que confiar en nuestra propuesta y votarnos en octubre", analizó Bordet.



"A veces hay acciones de gobierno que requieren de poder entender y conocer o tener la paciencia para poder llegar al resultado que todos queremos tener pero hay un norte que nos guía y son estas banderas que son irrenunciables", expresó.



En ese marco instó finalmente a todos los dirigentes para poder trabajar en una propuesta que pueda dar una visión superadora de lo que está pasando. "No vamos a ganar las elecciones con consignas, las vamos a ganar con propuestas superadoras, demostrándole a la gente que nosotros podemos hacer mejor las cosas".



"No es solamente ganar por ganar las elecciones, o ganar para fortalecernos desde lo político, tenemos que ganar por nuestra gente, sobre todo a quienes el peronismo siempre representó: a los que no tienen voz y a los que están sufriendo. Este es el gran desafío".