Publicaron los resultados completos de las pruebas Aprender 2016

El Ministerio de Educación lanzó una plataforma abierta de visualización y procesamiento de datos de la evaluación Aprender 2016 que permitirá que los ciudadanos consulten la información relevada en más de 28 mil escuelas estatales y privadas de todo el país. Según las autoridades el objetivo es transparentar los resultados que aunque son anónimos grafican las grandes desigualdades regionales en educación.



Todos los datos están disponibles en aprenderdatos.educacion.gob.ar



Un dato relevante aparece en matemática en donde más del doble de los alumnos del centro del país obtienen mejores resultados que en el norte. Las pruebas se realizaron a estudiantes de 5º/6º año y 2º/3º año del secundario y 6º grado y 3º grado del primario y se complementan con información sobre las características de los estudiantes evaluados, su trayectoria, el clima escolar y el autoconcepto, entre otras dimensiones.



"Buscamos transparentar la información pero no es la única finalidad", aseguró a ámbito.com Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa. "Brindamos una serie de información de utilidad para decisiones, docentes, investigadores y padres de familia que podrá repercutir en mejores políticas educativas", completó. Diferencias Si se toma el desempeño de matemáticas para los alumnos del último año del secundario, el 40% de los bonaerenses tuvo rendimientos por debajo del básico, frente al 60,17% y 59,55% de estudiantes de Catamarca y Chaco. Ahora si se analiza las respuestas correctas la brecha es más marcada: Catamarca (12,7); Chaco (11,7); Santiago del Estero (14,1), La Rioja (14,6) y Formosa (12,4), frente a más elevados en Córdoba (39,3), Mendoza (30,5) y Buenos Aires (30,7%). La brecha también se nota en Lengua, aunque de manera menos marcada.



"Matemática le fue mal a casi todo el país y en el caso de CABA hubo baja participación de escuelas del sector público", explicó Duro al tiempo que recordó que por secreto estadístico no se brindaron informaciones sobre las escuelas y los alumnos evaluados.



En tanto, si de estudia a los alumnos que están en un contexto de alta vulnerabilidad, los resultados obtenidos en matemáticas aun presentan diferencias más amplias y también crecen los índices de chicos que están por debajo del nivel básico. En la de Buenos Aires, el 79,8% de los alumnos de alta vulnerabilidad socioeconómica tuvo malos resultados, en Mendoza el 74,7% y en Santa Fe el 65,5%. Pero en Catamarca ese porcentaje se elevó al 94,02% y en el Chaco al 91,5%.



Duro recalcó que "transparentar la información no quiere decir ni estigmatizar, ni culpabilizar, ni marcar aspectos negativos" en relación al desempeño paupérrimo de las provincias del norte e incluso pidió destacar que muchas provincias del NEA y el NOA mostraron avances si se los compara con el año 2013. Contexto En cuanto a las evaluaciones complementarias, el 21,71% de los alumnos contestó haber sufrido violencia física o verbal en la escuela en el último mes y casi el 50% contestó que se sintió discriminado alguna vez por los directivos o docentes de la escuela.



En tanto, si bien el 60% de los alumnos contestó que está contento en la escuela, el 50% dijo que se aburre. Además el 51% manifestó tener dificultades en las comunicaciones escritas; el 26%, haber escuchado o recibido burlas por su aspecto físico; y el 30% contestó que le cuesta prestar atención en clase.



La secretaria de Evaluación Educativa adelantó que en base a estos datos se identificaron 3.046 "escuelas-faro" en donde hay alumnos con alta vulnerabilidad y alto nivel de desaprobación por lo que se les brindará apoyo para los niños, los docentes y la escuela. Además se emitirán informes y documentos temáticos dirigidos a docentes y directores, proponiendo distintas alternativas de solución a las problemáticas escolares.



En marzo se conocieron los primeros resultados que revelaron que 7 de cada 10 estudiantes del último año del secundario no lograron un nivel básico en matemática y casi la mitad tampoco en lengua. El próximo operativo aprender se lanzará en octubre próximo y esperan tener los resultados en marzo de 2018 antes del inicio del nuevo ciclo lectivo.